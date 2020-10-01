Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог, — астролог

В то время, как в среду Овнов, Львов и Дев сопровождали трудности в делах, второй месяц осени для Близнецов, Козерогов и Водолеев начнется удачно. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в четверг, 1 октября, расскажут Українські Новини.

Близнецы

У Близнецов будет благоприятный день. Звезды уверяют, что представителям этого знака получится успешно реализовать свои замыслы. Также в четверг удастся наладить свою личную жизнь, выстроить отношения со второй половинкой в правильном ключе. Ситуация в этот день может измениться в лучшую сторону, что поможет не только сохранить имеющиеся отношения, но и укрепить их. Кроме того, в этот период нормализуется не только семейная жизнь, но финансовая сторона жизни.

Козерог

С началом октября Козероги захотят воплотить в жизнь новые идеи. Звезды уверяют, что в этот день можно не бояться идти на риск, экспериментировать и строить планы на перспективу. Также представители этого знака зодиака ощутят невероятный подъем сил. На протяжении всего дня удастся сделать многое. Вечером можно отправиться на свидание или провести время, посетив родных.

Водолей

У Водолеев день будет благоприятным, в течение всего четверга представителей знака будут ждать приятные сюрпризы, возможны прорывы в делах. Звезды уверяют, что в этот период можно решать семейные вопросы. Также завязанные в этот день отношения могут стать длительными и будут дарить гармонию обоим партнерам.

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