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  • Ученые обнаружили в галактике более 30 "разумных" внеземных цивилизаций, которые могут общаться друг с другом
15 июня 2020, понедельник, 19:00 2040
Космос 2020-06-15T19:01:08+03:00
Українські Новини
Ученые обнаружили в галактике более 30 "разумных" внеземных цивилизаций, которые могут общаться друг с другом

Ученые обнаружили в галактике более 30 "разумных" внеземных цивилизаций, которые могут общаться друг с другом

Елизавета Кесельман
Галактика, Космос, Млечный Путь, Исследование, Цивилизация
Космос. Фото: tumblr.com
Космос. Фото: tumblr.com

После того, как частная компания SpaceX успешно отправила в космос экипаж корабля Crew Dragon с астронавтами, ученые обнаружили в Млечном Пути более 36 внеземных разумных цивилизаций, которые способны поддерживать контакты друг с другом. Об этом сообщает The Guardian.

Автором исследования является профессор астрофизики в Ноттингемском университете Кристофер Конселис, который совместно с соавтором объяснил, что для подсчета количества таких цивилизаций ученые используют так называемое уравнение Дрейка, которое входят несколько переменных, от среднего числа звезд, которые каждый год образуются в галактике, до временного промежутка, в течение которого цивилизация посылает сигналы. Из-за этого оценки количества цивилизаций варьировалось от нуля до нескольких миллиардов.

Теперь ученые изменили несколько факторов и уточнили уравнение новыми данными и предположениями.

"По сути, мы сделали предположение, что разумная жизнь будет формироваться на других [похожих на Землю] планетах так же, как это происходит на Земле, поэтому через несколько миллиардов лет жизнь автоматически должна была сформироваться как естественная часть эволюции", — сказала Конселис.

Принимая это во внимание, ученые подсчитали, что сегодня в Млечном Пути существует около 36 цивилизаций, способных общаться друг с другом. Команда ученых добавляет, что человечество должно выжить, по крайней мере, еще 6 тысяч лет для установления двустороннего общения с этими цивилизациями, так как ближайшая такая находится, по мнению специалистов, в 17 тысячах световых лет от Земли.

Как сообщали Українські Новини, 5 июня в Украине состоялось Лунное затмение, которое совпало с полутеневым. 

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