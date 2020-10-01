Авиакомпания из Катара возобновляет полеты в Украину с декабря

Авиакомпания Qatar Airways (Катар) намерена возобновить полеты в Украину с 18 декабря. Об этом говорится в сообщении Государственного предприятия обслуживания воздушного движения "Украэрорух", передают Українськi Новини. "Авиакомпания Qatar Airways с декабря возобновит полеты в Украину", - сказано в нем. Отмечается, что рейсы по маршруту "Киев - Доха" в декабре будут выполняться 4 раза в неделю, а начиная с января 2021 - 7 раз в неделю. Первый рейс запланирован на 18 декабря 2020 года. Как сообщали Українськi Новини, Qatar Airways запустила регулярный рейс "Доха - Киев" с 28 августа 2017. Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны, городе Доха.Кроме того, Wizz Air планирует возобновить рейсы в Братиславу из Львова и Киева с октября. Ранее несколько крупных авиакомпаний запретили полеты пассажирам в масках с клапанами.Тем временем Украина запретила авиаперелеты в Нагорный Карабах и пограничные регионы. Общий уровень террористической угрозы Азербайджана и Армении определен как высокий.