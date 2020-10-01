Авиакомпания из Катара возобновляет полеты в Украину с декабря

Авиакомпания Qatar Airways (Катар) намерена возобновить полеты в Украину с 18 декабря.

Об этом говорится в сообщении Государственного предприятия обслуживания воздушного движения "Украэрорух", передают Українськi Новини.

"Авиакомпания Qatar Airways с декабря возобновит полеты в Украину", - сказано в нем.

Отмечается, что рейсы по маршруту "Киев - Доха" в декабре будут выполняться 4 раза в неделю, а начиная с января 2021 - 7 раз в неделю.

Первый рейс запланирован на 18 декабря 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, Qatar Airways запустила регулярный рейс "Доха - Киев" с 28 августа 2017.

Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны, городе Доха.

Кроме того, Wizz Air планирует возобновить рейсы в Братиславу из Львова и Киева с октября.



Ранее несколько крупных авиакомпаний запретили полеты пассажирам в масках с клапанами.



Тем временем Украина запретила авиаперелеты в Нагорный Карабах и пограничные регионы. Общий уровень террористической угрозы Азербайджана и Армении определен как высокий.

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