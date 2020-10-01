Убийство Гандзюк. Павловский в суде подтвердил, что заказчиком был Мангер

Подозреваемый в причастности к нападению на антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский подтвердил в суде, что заказчиком преступления является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер.

Об этом говорится в сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Важные новости судебного заседания Игоря Павловского в Одессе... Павловский подтвердил вину Владислава Мангера в заказе убийства Кати Гандзюк. Он сообщил, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катю. В августе 2018-го, когда арестовали "стрелочника" Новикова, во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что "Николаевич" - это и есть Мангер", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Павловский заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Мангера.

Указано, что именно поэтому 17 декабря 2019 года он дал суду ложные показания о непричастности к убийству Гандзюк Мангера и Левина.

"Семью Кати Гандзюк привлекли к участию в суде в Одессе как потерпевших. Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 9:30 в Приморском районном суде города Одессы", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2020 года бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский, заключил сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу.

Ранее суд арестовал обвиняемых в заказе нападения на Гандзюк Мангера и Левина до 18 октября.

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