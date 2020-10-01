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01 октября 2020, четверг, 20:00 1245
Силовые структуры 2020-10-01T20:01:21+03:00
Українські Новини
Гибель сотрудницы посольства США в Киеве. В полиции назвали приоритетную версию

Гибель сотрудницы посольства США в Киеве. В полиции назвали приоритетную версию

Елена Новикова
Посольство США, Расследование, Несчастный случай, Нацполиция, Посольство США в Украине, Смерть сотрудницы посольства США
Посольство США в Киеве. Фото: joinfo.ua
Посольство США в Киеве. Фото: joinfo.ua

Полиция считает, что приоритетной версией гибели сотрудницы посольства США в Киеве является несчастный случай.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Национальной полиции

"Это приоритетная версия, поскольку ее нашли возле железнодорожных путей и она была в спортивном костюме и наушниках", - сказал он.

По словам собеседника, в районе, где была обнаружена сотрудница посольства США, ездит много грузовых поездов и мог произойти несчастный случай.

При этом полиция не исключает, что на нее могли напасть и нанести телесные повреждения, от которых она умерла уже в больнице.

Также другой собеседник сообщил, что в районе обнаружения девушки нет камер видеонаблюдения.

Как сообщали Українськi Новини, в Министерстве внутренних дел ранее заявили, что смерть сотрудницы посольства США в Киеве может быть как преступлением, так и несчастным случаем.

Ранее сообщалось о том, что Комитет Сената (верхней палаты Конгресса) США по международным отношениям одобрил кандидатуру отставного генерал-лейтенанта американской армии Кита Дейтона на должность посла в Украине.

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