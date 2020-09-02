Украинцы стали меньше покупать новых легковых автомобилей

В августе 2020 года по сравнению с августом прошлого года продажи новых легковых автомобилей сократились на 16% до 7 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В августе украинцы приобрели и зарегистрировали почти 7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% меньше, чем годом ранее. Также спрос на новые авто в Украине остыл и относительно июльского результата, динамика приобрела отрицательное значение — минус 17%", - говорится в нем.

Согласно сообщению, самой популярной маркой месяца стала Renault; в августе было зарегистрировано 1 334 автомобиля этой марки, что на 6% меньше, чем в августе прошлого года.

Второй показатель у Toyota с реализацией в августе 1 148 авто, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На третьем месте - Volkswagen с 560 регистрациями, что на 24% больше, чем годом ранее.

Hyundai заняла четвертую позицию с показателем 341 авто (-10%).

Замыкает пятерку лидеров Suzuki – 311 авто, реализация увеличилась на 56%.

Также в ТОП-10 августа вошли: Skoda — 294 авто (-51%); Nissan — 281 авто (-40%); Mitsubishi — 229 авто (+23%); Peugeot — 221 авто (+13%); Mazda — 220 авто (-5%).

Самым продаваемым в августе стал автомобиль Renault Duster – 605 продаж.

Всего с начала текущего года на украинском рынке было зарегистрировано 52,5 тыс. продаж новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2020 года по сравнению с июлем прошлого года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 10% до 8,4 тыс. единиц.

Тем временем, в июне 2020 года по сравнению с июнем прошлого года, когда было продано 12,4 тыс. единиц, продажи новых коммерческих автомобилей сократились на 21% до 760 единиц.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи новых легковых автомобилей повысились на 8% до 88,5 тыс. единиц.

Пока же Министерство инфраструктуры инициирует введение тестов, подтверждающих уровень профессиональной компетентности, для водителей автобусов и грузовиков с пересдачей каждые 5 лет.

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