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04 августа 2020, вторник, 07:00 1006
Транспорт 2020-08-04T07:15:02+03:00
Українські Новини
Украинцы стали покупать больше новых авто: марка Renault вновь самая популярная

Украинцы стали покупать больше новых авто: марка Renault вновь самая популярная

Олексій Козаченко
Renault, Укравтопром, Рынок автомобилей, рост продаж
Новые автомобили. Фото: zr.ru
Новые автомобили. Фото: zr.ru

В то время, как депутаты Верховной Рады планируют вывести легковые автомобили из перечня подакцизных товаров, в июле 2020 года по сравнению с июлем прошлого года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 10% до 8,4 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В течение прошедшего месяца украинцы приобрели и зарегистрировали 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, июльский спрос на новые авто в Украине вырос на 10%", - говорится в нем.

Согласно сообщению, самой популярной маркой месяца стала Renault; в июле было зарегистрировано 1 440 автомобилей этой марки, что на 20% больше, чем в июле прошлого года.

Второй показатель у Toyota с реализацией в июле 1 147 авто, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.На третьем месте - Skoda с 457 регистрациями, что на 33% меньше, чем годом ранее. Hyundai заняла четвертую позицию с показателем 442 авто (-6%).Замыкает пятерку лидеров KIA – 429 авто, реализация сократилась на 28%.

В топ-10 брендов июльского рынка также вошли Volkswagen с показателем 361 автомобиль (+7%), Peugeot – 352 автомобиля (+113%), Suzuki – 351 автомобиль (+36%), Nissan – 332 автомобиля (-32%), Mazda – 279 автомобилей (+20%). Самым продаваемым в июле стал автомобиль Renault Sandero – 549 продаж.

Всего с начала текущего года на украинском рынке было зарегистрировано 45,5 тыс. продаж новых легковых автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщали Українські Новини, в июне продажи новых легковых авто сократились на 21%, а самой популярной маркой был Fiat.

В мае подержанных легковых авто продали почти на 30% больше по сравнению с 2019. 

Кроме того, в Украине вдвое увеличилось количество электромобилей в 2019.

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