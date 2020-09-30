В Киеве коронавирусом болеют уже 365 учеников

Количество закрытых на карантин школ в Киеве по состоянию на 30 сентября уменьшилось на 1 до 4, переведенных на дистанционное обучение классов - на 1 до 275 в сравнении с прошлыми сутками.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 365 учеников и 205 учителей.

Также в столице временно закрыто 1 учреждение дошкольного образования и 33 группы.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 29 сентября количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 1 до 5, переведенных на дистанционное обучение классов - на 4 до 276.

Кроме того, из-за карантина в детсады Киева ходит чуть больше половины детей.



Также в Киеве почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом, несмотря на антирекорд по Украине. Количество заболевших в столице увеличилось на 219 человек до 22 778, умерших - на 8 до 381 человек.

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