Гривна ослабла после укрепления. Курс нацвалюты на межбанке в четверг

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 3 коп. в четверг снизился на 5 коп. до 28,34 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,27-28,29 UAH\/USD, затем котировки выросли до 28,32-28,34 UAH\/USD, после чего установились на уровне 28,33-28,35 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,37% с 23,74 UAH\/USD до 28,34 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 октября, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что в четверг, 1 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 30 сентября на 1,49 коп. до 28,4061 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 0,94 коп. до 28,2033 UAH\/USD.