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01 октября 2020, четверг, 17:32 143
Финансы 2020-10-01T18:00:05+03:00
Українські Новини
Гривна ослабла после укрепления. Курс нацвалюты на межбанке в четверг

Гривна ослабла после укрепления. Курс нацвалюты на межбанке в четверг

Елена Новикова
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Курс гривны на межбанке
Курс гривны на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 3 коп. в четверг снизился на 5 коп. до 28,34 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,27-28,29 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,32-28,34 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,33-28,35 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,37% с 23,74 UAH/USD до 28,34 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 октября, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что в четверг, 1 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 30 сентября на 1,49 коп. до 28,4061 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,94 коп. до 28,2033 UAH/USD.

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