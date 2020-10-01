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01 октября 2020, четверг, 17:39 1367
Общество 2020-10-01T17:45:02+03:00
Українські Новини
СМИ узнали имя подозреваемого в изнасиловании 11 девочек в Львове

СМИ узнали имя подозреваемого в изнасиловании 11 девочек в Львове

Валерия Драгомирова
Львов, Изнасилование, Изнасилование детей, Изнасилование во Львове
Роман Московченко. Фото: Facebook/Роман Московченко
Роман Московченко. Фото: Facebook/Роман Московченко

Львовянином, которого на прошлой неделе задержали по подозрению в изнасиловании 11 несовершеннолетних девушек, является Роман Московченко, директор благотворительной организации "Фонд развития школьного "София". Имя подозреваемого обнародовали журналисты львовской газеты "Ратуша" ссылаясь на собственные источники.

46-летний Роман Московченко много лет организовывал детские лагеря на что, как оказалось, он не имел соответствующих разрешений.

"Руководитель официально незарегистрированного молодежного общества организовывал оздоровительные и образовательные лагеря для детей, однако не имел на это официального разрешения. Мужчина, представляясь верующим христианской церкви, ходил по школам и привлекал детей к участию в возглавляемой им молодежной организации, умел произвести хорошее впечатление и на родителей детей. Он находил подход к священникам и меценатам, и таким образом собирал одежду, игрушки, сладости для благотворительных дел, но и использовал эти вещи для своих будущих жертв", - рассказала журналистам Мирослава Степанюк, заместитель начальника отдела следственного управления полиции Львовщины.

Роман Московченко представлялся христианским проповедником. Известно, что кроме лагерей он организовывал различные благотворительные акции, куда постоянно приглашал детей.

Извращенца удалось разоблачить только в прошлом году. В декабря 2019 года в полицию обратилась одна из его жертв. Когда Ирину изнасиловал педофил, девушке было всего 11 лет. В ходе расследования преступления против Ирины правоохранителям удалось найти доказательства еще десяти случаев изнасилований. Первые эпизоды датированы еще 2005 годом.

Как сообщали Українські Новини, в Сумской области фотограф изнасиловал девятилетнюю девочку

Кроме того, в Одессе инспектора полиции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

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