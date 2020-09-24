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24 сентября 2020, четверг, 22:35 1392
Силовые структуры 2020-09-24T22:35:26+03:00
Українські Новини
Во Львове бывший руководитель детского лагеря изнасиловал и растлил 11 девочек

Во Львове бывший руководитель детского лагеря изнасиловал и растлил 11 девочек

Константин Долгий
Львов, Львовская область, Растление, Происшествия, Национальная полиция Украины, Изнасилование детей
Национальная полиция Украины. Фото: zn.ua
Национальная полиция Украины. Фото: zn.ua

В то время как в Херсоне сотрудники правоохранительных органов прекратили деятельность двух порностудий, во Львове полицейские сообщили о подозрении мужчине, которого подозревают в многократном изнасиловании несовершеннолетних.

Как передают Українські Новини, об этом в четверг, 24 сентября, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

По словам представителей полиции, в рамках расследования была проведена колоссальная работа, так как удалось установить практически всех жертв преступлений, часть из которых была совершена около 15 лет назад.

Злоумышленником оказался 46-летний житель Львова, который ранее был руководителем одного из официально незарегистрированных детских лагерей. Там, утверждают в полиции, он изнасиловал или склонил к развратным действиям 11 девочек, которым на тот момент было 11 до 14 лет.

"Благодаря кропотливой и слаженной работе была собрана доказательная база, которой оказалось достаточно для того, чтобы сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений", — говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемому, в случае, если вина будет доказана, грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе полиция задержала подозреваемого в убийстве работницы круглосуточной аптеки, тело которой обнаружили утром в среду, 23 сентября.

Также сообщалось, что киевская полиция задержала двоих людей, которые с помощью мессенджера Telegram осуществляли торговлю наркотическими и психотропными веществами.

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