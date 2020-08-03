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03 августа 2020, понедельник, 21:00 34
Происшествия 2020-08-03T21:30:01+03:00
Українські Новини
В Сумской области фотограф изнасиловал девятилетнюю. Его уже задержала полиция

В Сумской области фотограф изнасиловал девятилетнюю. Его уже задержала полиция

Кира Молчанова
Прокуратура, Сумская область, Изнасилование, обвинение в изнасиловании, Изнасилование детей
Насилие. Фото: lifeline.de
Насилие. Фото: lifeline.de

После резонансного нападения на женщину в поезде, в Сумской области произошло еще одно изнасилование – взрослый мужчина познакомился с 9-летней девушкой, пообещал отвезти ее в "Макдональдс", но привез на съемную квартиру, где изнасиловал.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области.

Об изнасиловании стало известно 1 августа, когда в полицию обратилась мать пострадавшей.

По словам женщины, ее 9-летняя дочь познакомилась с мужчиной в социально сети. Они переписывались несколько дней. Потом договорились о встрече. При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям.

В пятницу, 31 июля 2020, мужчина приехал за девочкой на собственном авто и пообещал свозить в "Макдональдс", однако отвез ее на съемную квартиру. Там он совершал с несовершеннолетней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование.

После этого подозреваемый не отстал от ребенка, а продолжил ей писать и договариваться о следующей встрече, на которую просил привести подружку. Эта часть переписки продолжалась под контролем правоохранителей, которые установили личность мужчины.

В воскресенье, 2 августа 2020 года, его задержали в соседней области.

Правоохранители выяснили, что подозреваемому 31 год, он фотограф, живет в Полтавской области. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции подозревают, что мужчина причастен к еще таким же изнасилованиям. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Сумской областиФото: пресс-служба прокуратуры Сумской области

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило инспектору полиции о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней в Одессе.

24 мая в больницу города Кагарлык обратилась 26-летняя девушка и сообщила, что ее избили и изнасиловали сотрудники полиции. По словам потерпевшей, ее доставили в отделение полиции для дачи показаний свидетеля по делу кражи.

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