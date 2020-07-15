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  • В Одессе инспектора полиции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Начато расследование
15 июля 2020, среда, 19:24 663
Происшествия 2020-07-15T19:45:09+03:00
Українські Новини
В Одессе инспектора полиции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Начато расследование

В Одессе инспектора полиции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Начато расследование

Кира Молчанова
Одесса, Изнасилование, Несовершеннолетние, ГБР
ГБР сообщило инспектору полиции о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней в Одессе. Пресс-служба ГБР
ГБР сообщило инспектору полиции о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней в Одессе. Пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило инспектору полиции о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, совместно с Одесским управлением ДВБ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в Одессе", - сказано в нем.

Следствие установило, что несовершеннолетняя познакомилась с подозреваемым в конце января, когда в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта.

Правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с дочерью провели беседу.

11 февраля подозреваемый, который в то время работал инспектором сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на остановку общественного транспорта.

Через несколько дней потерпевшая рассказала о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в полицию.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский апелляционный суд оставил под стражей оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области, подозреваемых в изнасиловании женщины.

Напомним, в Кагарлыке полицейские жестоко пытали задержанных в отделении, женщину насиловали и стреляли над головой. 

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