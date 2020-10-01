Кабмин выделил "Укравтодору" более 50% распределенных средств Фонда борьбы с COVID-19

Средства из Фонда борьбы с COVID-19

Средства из Фонда борьбы с COVID-19

Кабинет Министров выделил Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" 35 млрд гривен из 66 млрд гривен распределенных средств Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

"Государственному агентству автомобильных дорог Украины выделено 35 млрд гривен (кассовые расходы – 10,9 млрд гривен) для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения (постановление Кабмина от 01.07.2020 №539)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 33 млрд гривен будет направлено на исполнение ремонтно-строительных работ; 2 млрд гривен будет направлено на осуществление мелкого ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования.

Предусмотрено использование этих средств на ремонт дорог Н-23 в Днепропетровской области, 56 км дороги Н-16 "Умань - Золотоноша" в Черкасской области, 30 км маршрута "Северодонецк – Станица Луганская", 95 км дороги М-18 "Харьков – Симферополь - Ялта" в Запорожской области, 61,4 км дороги Н-09 "Мукачево – Львов" в Закарпатской области.

Как сообщали Українськi Новини, Минкультуры получило 1 млрд гривен из фонда борьбы с коронавирусом на развитие креативных индустрий, из которых ничего не потратило.

Также Минздрав использовал 3,1% выделенных ему средств фонда борьбы с коронавирусом.

Кроме того, Министерство образования и науки распределило все 52,5 млн гривен, выделенных ему из фонда по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, Министерство социальной политики - 2,5 млрд из 3,5 млрд гривен.

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