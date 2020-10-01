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01 октября 2020, четверг, 16:53 26
Жизнь 2020-10-01T17:15:01+03:00
Українські Новини
Музыку украинской группы "ДахаБраха" использовал в рекламе своей коллекции известный бренд Elie Saab

Музыку украинской группы "ДахаБраха" использовал в рекламе своей коллекции известный бренд Elie Saab

Александр Савич
Мода, Ливан, Бренды, Бренд, Бейрут, ДахаБраха, Модные бренды, Коллекция одежды

Музыку украинской группы "ДахаБраха", которой в марте Зеленский присудил премию им. Шевченко, использовал известный ливанский бренд Elie Saab в рекламе своей новой коллекции весна-лето 2021. Видео, в котором звучит музыка группы, было опубликовано на Youtube, передают Українські Новини.

В рекламном ролике звучат сразу две композиции "ДахаБраха" с их нового альбома "Alambari": "Sonnet" и "Baby".

"Каждая Женщина расцветает и становится самой собой, сильной и смелой, поражая страстной женственностью и смелой внутренней мистичностью", – говорят создатели новой коллекции.

Elie Saab – дизайнерский бренд одежды, основанный ливанцем Эли Саабом в 1982 году в Бейруте. Он стал всемирно известным в 2002 году, после того, как победительница Оскара, Хэлли Берри, выбрала для церемонии Оскар платье из его коллекции.

Одежду этого дизайнера также носят Анджелина Джоли, Николь Кидман, Селин Дион и другие.

Ранее музыка группы уже звучала в рекламах модных брендов. В 2018 году песня группы "ДахаБраха" зазвучала в рекламе бренда Дэвида Бэкхема.

Как сообщали Українські новини, музыка группы "ДахаБраха" звучит в фильме Ирины Цилык "Я и Феликс", в котором снялся поэт Юрий Издрык.

Также "ДахаБраха" проводила онлайн-флешмоб под лозугном #TogetherAtTheSameTime в апреле этого года.

Кроме того, в 2018 году "ДахаБраха" выступала в Милане на дне украинской культуры.

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