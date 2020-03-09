Зеленский присудил премию им. Шевченко группе "ДахаБраха", поэтессе и журналистке

Президент Владимир Зеленский присудил национальную премию имени Тараса Шевченко по 200 тыс. гривен 11 лауреатам.

Церемония вручения премии прошла в воскресенье, передают Українські Новини.

Также Зеленский подписал соответствующий указ №72/2020 от 6 марта.

Национальная премия имени Тараса Шевченко в 2020 году присуждена исполнителям музыкальной группы "ДахаБраха" Марку Галаневичу, Нине Гаренецкой, Ирине Коваленко и Елене Цыбульской за альбом "Шлях", Александру Гляделову за художественный проект "Карусель", поэтессе Марианне Кияновской за книгу поэзий "Бабин Яр. Голосами", журналистке Евгении Подобной за книгу "Девушки срезают косы".

Зеленский с женой на вручении премии имени Тараса Шевченко. Фото: Офис Президента

В числе лауреатов Шевченковской премии - писатель Тарас Прохасько за книгу эссеев "Да, но...", а также режиссер Владислав Троицкий, композитор Роман Григорив, композитор Илья Разумейко за оперу-реквием "Йов" (IYOV).

Национальная премия имени Тараса Шевченко за 2020 год установлена в размере 200 тыс. гривен.

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