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09 марта 2020, понедельник, 23:30 18
Общество 2020-03-09T23:42:05+02:00
Українські Новини
Зеленский присудил премию им. Шевченко группе "ДахаБраха", поэтессе и журналистке

Зеленский присудил премию им. Шевченко группе "ДахаБраха", поэтессе и журналистке

Анна Рудык
Тарас Шевченко, вручение премии, ДахаБраха, Владимир Зеленский, премия имени Шевченко
Зеленский на вручении премии имени Шевченко. Фото: Офис Президента
Зеленский на вручении премии имени Шевченко. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский присудил национальную премию имени Тараса Шевченко по 200 тыс. гривен 11 лауреатам.

Церемония вручения премии прошла в воскресенье, передают Українські Новини.

Также Зеленский подписал соответствующий указ №72/2020 от 6 марта.

Национальная премия имени Тараса Шевченко в 2020 году присуждена исполнителям музыкальной группы "ДахаБраха" Марку Галаневичу, Нине Гаренецкой, Ирине Коваленко и Елене Цыбульской за альбом "Шлях", Александру Гляделову за художественный проект "Карусель", поэтессе Марианне Кияновской за книгу поэзий "Бабин Яр. Голосами", журналистке Евгении Подобной за книгу "Девушки срезают косы".

Зеленский с женой на вручении премии имени Тараса Шевченко. Фото: Офис ПрезидентаЗеленский с женой на вручении премии имени Тараса Шевченко. Фото: Офис Президента

В числе лауреатов Шевченковской премии - писатель Тарас Прохасько за книгу эссеев "Да, но...", а также режиссер Владислав Троицкий, композитор Роман Григорив, композитор Илья Разумейко за оперу-реквием "Йов" (IYOV).

Национальная премия имени Тараса Шевченко за 2020 год установлена в размере 200 тыс. гривен.

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