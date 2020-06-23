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  • Вышел тизер фильма Ирины Цилык "Я и Феликс", в котором снялся поэт Юрий Издрык
23 июня 2020, вторник, 13:35 6
Афиша 2020-06-23T13:38:42+03:00
Українські Новини
Вышел тизер фильма Ирины Цилык "Я и Феликс", в котором снялся поэт Юрий Издрык

Вышел тизер фильма Ирины Цилык "Я и Феликс", в котором снялся поэт Юрий Издрык

Ирина Николенко
Поэт, экранизация роман, украинские фильмы, тизер фильма, Ирина Цилык

В то время, как вышел новый тизер украинского анимационного фильма "Виктор Робот" с саундтреками ДахаБраха и Dakh Daughters, вышел еще один тизер фильма режиссера и писательницы Ирины Цилык "Я и Феликс", в котором снялся украинский поэт Юрий Издрык. Об этом сообщает пресс-служба фильма, передают Українські Новини.

Фильм набрал наибольшее количество баллов по результатам первого этапа 13-го питчинга Госкино.

"Я и Феликс" – это экранизация неопубликованного романа Артема Чеха "Кто ты такой?", который планирует выйти весной 2021 года.

Юрий Издрык снялся в тизере Юрий Издрык снялся в тизере "Я и Феликс". Фото: пресс-служба фильма

В центре сюжете книги и фильма – история о взрослении мальчика Тимофея в 90-х годах, его семью, друзей, первую любовь, и отношения с бывшим контрразведчиком Феликсом, который стал частью его семьи.

По словам режиссера, в фильме важно не переступить тонкую грань и не романтизировать те опыты, которые одновременно травмировали.

Главную роль – Феликса, в тизере сыграл украинский писатель Юрий Издрик. Феликс – бывший контрразведчик, солдат ГРУ, десантник советской армии и глубоко травмирована опытом войны человек.

"В данном случае не так важен сценарий, как имя режиссера. Я уже говорил Ире в ответ на его "я боялась, что ты не согласишься": "Это как бы Мартин Скорсезе позвонил Аль Пачино и сказал:" Чувак, ты хочешь у меня сниматься?". Ну, конечно, да. Пока это только тизер, а дальше будет видно. Сейчас происходит процесс становления химии между исполнителями главных ролей ", – сказал Юрий Издрык.

Кадры из тизера Кадры из тизера "Я и Феликс". Фото: пресс-служба фильма

В пресс-службе добавляют, что восьмилетнего мальчика Тимофея играет сын режиссера Андрей. Будет ли играть он в фильме, станет известно после проведения кастинга.

Продюсерами фильма является Владимир Яценко ("Домой", "Дикое поле") и Анна Соболевская ("Домой"). Съемки киноленты запланированы на осень 2020 года.

Ранее Українські Новини сообщали, 21 июня состоялась телепремьера криминальной драмы "Дело Коллини".

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