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01 жовтня 2020, четвер, 16:53 4
Життя 2020-10-01T17:45:03+03:00
Українські Новини
Музику української групи "ДахаБраха" використовував в рекламі своєї колекції відомий бренд Elie Saab

Музику української групи "ДахаБраха" використовував в рекламі своєї колекції відомий бренд Elie Saab

Александр Савич
Реклама, Saab, ДахаБраха

Музику української групи "ДахаБраха", якій в березні Зеленський присудив премію ім. Шевченка, використовував відомий ліванський бренд Elie Saab в рекламі своєї нової колекції весна-літо 2021. Відео, в якому звучить музика групи, було опубліковано на Youtube, передають Українські Новини.

В рекламному ролику звучать відразу дві композиції "ДахаБраха" з їх нового альбому "Alambari": "Sonnet" і "Baby".

"Кожна жінка розквітає і стає самою собою, сильною і сміливою, вражаючи пристрасною жіночністю і сміливою внутрішньою містичністю ", - говорять творці нової колекції.

Elie Saab - дизайнерський бренд одягу, заснований ліванцем Елі Саабом у 1982 році в Бейруті. Він став всесвітньо відомим у 2002 році, після того, як переможниця Оскара, Хеллі Беррі, вибрала для церемонії Оскар плаття з його колекції.

Одяг цього дизайнера також носять Анджеліна Джолі, Ніколь Кідман, Селін Діон та інші.

Раніше музика групи вже звучала в рекламах модних брендів. У 2018 році пісня групи "ДахаБраха" зазвучала в рекламі бренду Девіда Бекхема.

Як повідомляли Українські новини, музика гурту "ДахаБраха" звучить у фільмі Ірини Цілик "Я і Фелікс", в якому знявся поет Юрій Іздрик.

У 2018 році "ДахаБраха" виступала в Мілані на дні української культури.

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