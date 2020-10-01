На местные выборы в Одесский горсовет зарегистрировали 13 партий

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 партий на выборы городского совета.

Об этом Українським Новинам сообщила секретарь комиссии Валентина Карташова.

"Это все постановления по регистрации (опубликованные на сайте), больше их не будет", - сказала она.

Так, на выборы в Одесский горсовет зарегистрированы партии:

"Доверяй делам";

"Оппозиционная платформа – За життя";

"Слуга народа";

"Европейская солидарность";

Партия Шария;

"Блок Дмитрия Голубова";

"Всеукраинское объединение "Батьківщина";

"Сила и честь";

"За будущее";

"Перемога Пальчевского";

"Голос";

"Национальный корпус";

"Свобода"

Кроме того, ТИК отказал в регистрации 4 партиям, некоторые из них на данный момент оспаривают решение в судебном порядке.

Как сообщали Українськi Новини, Одесский теризбирком завершил регистрацию кандидатов на выборы мэра Одессы, зарегистрировав 29 претендентов в мэры.

Кроме того, на выборы в Киевский городской совет зарегистрировали 23 кандидата.



Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

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