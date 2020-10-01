подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
01 октября 2020, четверг, 16:53 106
Выборы 2020-10-01T17:15:01+03:00
Українські Новини
На местные выборы в Одесский горсовет зарегистрировали 13 партий

На местные выборы в Одесский горсовет зарегистрировали 13 партий

Валерия Драгомирова
Одесский горсовет, Местные выборы, Одесский городской совет, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: censor.net
Выборы. Фото: censor.net

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 партий на выборы городского совета.

Об этом Українським Новинам сообщила секретарь комиссии Валентина Карташова.

"Это все постановления по регистрации (опубликованные на сайте), больше их не будет", - сказала она.

Так, на выборы в Одесский горсовет зарегистрированы партии:

  • "Доверяй делам";
  • "Оппозиционная платформа – За життя"; 
  • "Слуга народа";
  • "Европейская солидарность"; 
  • Партия Шария;
  • "Блок Дмитрия Голубова";
  • "Всеукраинское объединение "Батьківщина";
  • "Сила и честь"; 
  • "За будущее"; 
  • "Перемога Пальчевского";
  • "Голос";
  • "Национальный корпус";
  • "Свобода"

Кроме того, ТИК отказал в регистрации 4 партиям, некоторые из них на данный момент оспаривают решение в судебном порядке.

Как сообщали Українськi Новини, Одесский теризбирком завершил регистрацию кандидатов на выборы мэра Одессы, зарегистрировав 29 претендентов в мэры.

Кроме того, на выборы в Киевский городской совет зарегистрировали 23 кандидата

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. 

Больше новостей о: Одесский горсовет Местные выборы Одесский городской совет Местные выборы-2020

Одесса закупила 220 пар очков для защиты от корона...
На выборы в Киевский горсовет зарегистрировали 23 ...
В Одессе работников пляжа обязали носить маски...
Сенкевич и Чайка выходят во второй тур на выборах ...
Посольство Беларуси призвало Украину не вмешиваться во внутренние дела страны
На выборы в Киевский горсовет зарегистрировали 23 партии
Новости
Кабмин выделил "Укравтодору" более 50% распределенных средств Фонда борьбы с COVID-19 17:00 Документ
На местные выборы в Одесский горсовет зарегистрировали 13 партий 16:53
Гривна продолжает падать. Официальный курс на пятницу и выходные 16:34
Известный журналист Канишевский возвращается в эфир после 15-летнего перерыва 16:28
Локализация позволит создавать СП с мировыми производителями ж/д техники, - Крюковский вагонзавод 16:25
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
Словения разрешила украинцам въезд без прохождения карантина при предъявлении отрицательного теста на COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok