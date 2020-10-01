На выборы в Киевский горсовет зарегистрировали 23 партии

Киевская городская территориальная избирательная комиссия завершила процесс регистрации кандидатов в депутаты Киевского городского совета, зарегистрировав списки 23 партий.

Об этом Українським Новинам сообщили в секретариате комиссии.

"23 партии зарегистрированы", - сказала представитель ТИК.

Согласно опубликованным постановлениям, партия "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР)" ведет на выборы 120 кандидатов, во главе списка – кандидат в мэры города, действующий мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

"Слуга народа" включила в свой список 110 кандидатов, а его первый номер – супруга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, волонтер Евгения.

"Евросолидарность" ведет на выборы 120 кандидатов, а возглавляет партийный список супруга бывшего Президента Петра Порошенко Марина.

"Голос" выдвинул 99 кандидатов, во главе списка - бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Партия "Победа Пальчевского" составила список из 75 кандидатов, возглавляет список кандидат в мэры Киева, владелец клиники Eurolab Андрей Пальчевский.

"Оппозиционная платформа - За життя" зарегистрировала на выборы 86 кандидатов, первый в списке – кандидат в мэры столицы, экс-председатель Киевского городского овета Александр Попов.

"Всеукраинское объединение "Батьківщина" подала партийный список из 120 претендентов, который возглавляет кандидат в мэры Киева, депутат Верховной Рады от одноименной фракции Алексей Кучеренко.

От "Всеукраинского объединения "Свобода" зарегистрировано 110 кандидатов в депутаты, возглавляет список кандидат в мэры столицы, экс-депутат Рады Андрей Ильенко.

Радикальная партия Олега Ляшко составила список из 83 кандидатов, первым из которых указан кандидат в мэры Киева, бывший заместитель министра экономики Михаил Поживанов.

От партии "За будущее" баллотируются 109 кандидатов, во главе партийного списка - кандидат в мэры столицы от этой партии, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

"Сила и честь" подала список из 113 кандидатов, возглавляет его кандидат в мэры Киева, бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

Партия "Пропозиція" зарегистрировала 81 кандидата, первая в списке – волонтер Наталия Юсупова.

"Партия Шария" идет на выборы с 66 кандидатами, возглавляет список бывший помощник депутата 5-го созыва от Партии регионов Александра Лещинского Михаил Железняк.

Партия "Єдність" Олександра Омельченко" зарегистрировала на выборы 120 кандидатов в депутаты, первый номер в списке – кандидат в мэры, бывший мэр столицы Александр Омельченко.

Партия "Разом сила" включила в партсписок 66 кандидатов, а возглавила его кандидат в депутаты Рады на досрочных парламентских выборах 2019 года по округу №95 (Киевская область) Надежда Данилова.

"Наш край" включил в избирательный список 120 кандидатов в горсовет, первый номер - кандидат в мэры Киева, депутат Рады от депутатской группы "Довіра" Сергей Шахов.

"Экологическая альтернатива" составила список из 77 кандидатов, во главе которого - кандидат в мэры столицы, бывший временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции (ноябрь 2019 - май 2020) Егор Фирсов.

Партия "Гражданское движение Николая Томенко "Рідна країна" зарегистрировала на выборы 70 кандидатов в депутаты горсовета, первый номер в списке – кандидат в мэры Киева, бывший депутат Рады Николай Томенко.

Партия "Команда Левченко "Народовладдя" зарегистрировала на выборы 110 кандидатов в депутаты горсовета, первый номер в списке – кандидат в мэры, экс-депутат Рады Юрий Левченко.

В список "Партии национального эгоизма" включены 66 кандидатов, во главе – экс-зампредседателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

От партии "Правый сектор" баллотируются 66 кандидатов, во главе - лидер партии Андрей Тарасенко.

"Гражданское движение "Хвиля" зарегистрировала на выборы 82 кандидата в депутаты Киевсовета, первый номер в списке – глава партии Владимир Козленко.

Также ТИК зарегистрировала список кандидатов в депутаты горсовета от партии "Эко партия Березы", однако список кандидатов на данный момент комиссией не опубликован.

До 5 октября включительно зарегистрированные лица могут снять свою кандидатуру с выборов путем подачи в ТИК заявления об отказе от баллотирования.

Как сообщали Українські Новини, за должность мэра Киева будут соревноваться 20 кандидатов.

Местные выборы состоятся 25 октября.

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