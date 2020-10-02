В Украине могут переписать правила ПДД

В ближайшее время в Украине могут переписать правила дорожного движения в той части, которая касается скоростного режима. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Координационного совета Общенационального Форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев. Изменения должны коснуться пункта 12.4., где говорится о скорости. Там сказано, что "в населенных пунктах разрешается движение со скоростью: на магистральных дорогах - не более 100 км \/ ч на магистральных улицах общегородского значения - не более 80 км \/ ч; на магистральных улицах районного значения - не более 60 км \/ ч; на улицах и дорогах местного значения - не более 50 км \/ ч ". Как сообщали Українські Новини, сумма наложенных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в июле составила 47 млн гривен, в августе - снизилась на 25% до 37,6 млн гривен. 1 июня МВД запустило систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в штатном режиме в Киеве и Киевской области. Также водителей автобусов и грузовиков заставят пересдавать на права каждые 5 лет.