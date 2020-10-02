подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 октября 2020, пятница, 05:30 1197
Транспорт 2020-10-02T07:30:03+03:00
Українські Новини
В Украине могут переписать правила ПДД

В Украине могут переписать правила ПДД

Кира Молчанова
Автомобили, ПДД, Скорость, Дороги, Скоростной контроль
Машина. Фото: freepik
Машина. Фото: freepik

В ближайшее время в Украине могут переписать правила дорожного движения в той части, которая касается скоростного режима.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Координационного совета Общенационального Форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Изменения должны коснуться пункта 12.4., где говорится о скорости. Там сказано, что "в населенных пунктах разрешается движение со скоростью:

  • на магистральных дорогах - не более 100 км / ч
  • на магистральных улицах общегородского значения - не более 80 км / ч;
  • на магистральных улицах районного значения - не более 60 км / ч;
  • на улицах и дорогах местного значения - не более 50 км / ч ".

Как сообщали Українські Новини, сумма наложенных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в июле составила 47 млн гривен, в августе - снизилась на 25% до 37,6 млн гривен.

1 июня МВД запустило систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в штатном режиме в Киеве и Киевской области.

Также водителей автобусов и грузовиков заставят пересдавать на права каждые 5 лет.

Больше новостей о: Автомобили ПДД Скорость Дороги Скоростной контроль

В августе полиция оштрафовала на четверть меньше в...
Строительство велодорожки от Почтовой площади до м...
В Киеве новый антирекорд по скорости: на улице Тел...
Полиция ужесточит скоростной контроль в Украине: о...
Киев остался в "желтой" зоне, а Канев перевели в "красную". В Украине обновили карантинное зонирование
Посольство Беларуси призвало Украину не вмешиваться во внутренние дела страны
Новости
В России обнаружили импортные утюги со "встроенной прослушкой" 07:07
У власти заканчиваются деньги 07:00 Новости дня
За спам будут штрафовать на 8,5 тыс. гривен. Кого будут наказывать за навязчивые письма 06:55
В сентябре продажи новых легковых автомобилей выросли на 6% 06:30
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий октября: как будут проводить оплату 06:10 Инфографика
больше новостей
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
13 человек примут участие в выборах мэра Житомира: полный список 14:30
больше новостей
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
Словения разрешила украинцам въезд без прохождения карантина при предъявлении отрицательного теста на COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok