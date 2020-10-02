В Украине могут переписать правила ПДД

В ближайшее время в Украине могут переписать правила дорожного движения в той части, которая касается скоростного режима.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Координационного совета Общенационального Форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Изменения должны коснуться пункта 12.4., где говорится о скорости. Там сказано, что "в населенных пунктах разрешается движение со скоростью:

на магистральных дорогах - не более 100 км / ч

на магистральных улицах общегородского значения - не более 80 км / ч;

на магистральных улицах районного значения - не более 60 км / ч;

на улицах и дорогах местного значения - не более 50 км / ч ".

Как сообщали Українські Новини, сумма наложенных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в июле составила 47 млн гривен, в августе - снизилась на 25% до 37,6 млн гривен.

1 июня МВД запустило систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в штатном режиме в Киеве и Киевской области.

Также водителей автобусов и грузовиков заставят пересдавать на права каждые 5 лет.

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