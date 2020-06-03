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03 июня 2020, среда, 12:34 94
Верховная Рада и партии 2020-06-03T12:50:52+03:00
Українські Новини
Пешеходов намерены штрафовать на суммы до 680 гривен за нарушение ПДД

Пешеходов намерены штрафовать на суммы до 680 гривен за нарушение ПДД

Кира Молчанова
Верховная Рада, Штрафы, Пешеход, ПДД, нарушение ПДД
Пешеходы. Переход. Пешеходный переход. Толпа. Фото: Pixabay
Пешеходы. Переход. Пешеходный переход. Толпа. Фото: Pixabay

После того, как в Киеве ввели автоматическую фиксацию нарушений ПДД, ВерховнаяРада заявила о намерении увеличить до 680 гривен штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) пешеходами.

 За принятие законопроекта №2697 за основу проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

 Законопроектом устанавливается увеличение штрафа с 51 гривны до 255 гривен (15 необлагаемых минимумов доходов граждан) за несоблюдение пешеходами сигналов регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения.

 Также исключается понятие предупреждения в случае такого нарушения.

 За те же нарушения, совершенные лицами в состоянии опьянения, увеличивается штраф со 136 гривен до 510 гривен (30 необлагаемых минимумов доходов граждан).

 За вышеуказанные нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, также увеличивается штраф со 170 гривен до 680 гривен (40 необлагаемых минимумов доходов граждан), или накладывается штраф в виде общественных работ на срок от 20 до 40 часов.

 Как сообщали Українськi Новини, за первый день работы система автофиксации "поймала" более 35 тысяч нарушителей ПДД.

Кроме того, уже известны адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве.

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Пешеходов намерены штрафовать на суммы до 680 гривен за нарушение ПДД
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