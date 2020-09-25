В августе полиция оштрафовала на четверть меньше водителей, чем в июле

Сумма наложенных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в июле составила 47 млн гривен, в августе - снизилась на 25% до 37,6 млн гривен, в то время, как с 1 июля в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українськи Новин.

Так, согласно Реестру административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, в июле было составлено более 224 тыс. постановлений, наложено штрафов на сумму свыше 46,9 млн гривен, из них уплачено 26,9 млн гривен.

За август количество постановлений уменьшилось.

Так, было составлено более 184 тыс. постановлений, наложено штрафов на сумму свыше 37,5 млн гривен, из них уплачено 18,4 млн гривен.

Кроме того, в ответе значится, что информация об автомобилях с иностранной регистрацией в Реестр не вносится.

"Согласно части 2 статьи 142 Кодекса Украины об административных правонарушениях в случае, если транспортное средство зарегистрировано за пределами территории Украины и такое транспортное средство в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине, к административной ответственности за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме, привлекается лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июня МВД запустило систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в штатном режиме в Киеве и Киевской области.

Также водителей автобусов и грузовиков заставят пересдавать на права каждые 5 лет.

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