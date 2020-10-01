Нацсовет по телевидению проверит телеканал "UΛ:КУЛЬТУРА" из-за нарушения квот на национальный продукт

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку публичному акционерном обществу "НСТУ" (логотип "UΛ:КУЛЬТУРА") из-за признаков нарушения условий лицензии, а также законодательных норм, тогда как ранее депутат "Слуги народа" потребовал заменить членов Нацсовета по ТВ, у которых истекли полномочия еще год назад.

Об этом говорится в сообщении совета, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, 11 мая Нацсовет зафиксировал, что в эфире телеканала национальный аудиовизуальный продукт составлял 42%, что является нарушением требований части первой статьи 9 закона "О телевидении и радиовещании", которой предусмотрено не менее 50% национального аудиовизуального продукта в эфире лицензианта.

Также было зафиксировано сокращение общего объема вещания до 16 часов в сутки (по лицензии – 24 часа в сутки) и минимальной доли национального аудиовизуального продукта до 42% (по лицензии – не менее 90%), что является нарушением части седьмой статьи 27, части восьмой статьи 28 и пункта а) части первой статьи Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Аналогичные нарушения были замечены и в период с 17 по 23 августа, поскольку 17 августа национальный аудиовизуальный продукт в єфире лицензиата составлял 43%, а объем вещания за этот период - 16 часов в сутки.

Нацсовет проверит деятельность телеканала "UΛ:КУЛЬТУРА" на наличие соответствующих нарушений; результаты проверки регулятор утвердит в после изучения всех обстоятельств.

Как сообщали Українські новини, Нацсовет по ТВ проверит телеканал "Наш" за 53-секундный ролик без слов, который показали в День Независимости.

Также ранее Нацсовет по ТВ лишил лицензии на вещание "Прямой FM".

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