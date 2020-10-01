Нацрада з ТБ перевірить телеканал "UΛ:КУЛЬТУРА" через порушення квот на національний продукт

Після того, як депутат від "Слуги народу" вимагав замінити членів Нацради з ТБ , у яких закінчилися повноваження ще рік тому, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку публічного акціонерному товариству "НСТУ" (логотип "UΛ: КУЛЬТУРА") через ознаки порушення умов ліцензії, а також законодавчих норм.

Про це йдеться в повідомленні ради, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 11 травня Нацрада зафіксувала, що в ефірі телеканалу національний аудіовізуальний продукт становив 42%, що є порушенням вимог частини першої статті 9 закону "Про телебачення і радіомовлення", якою передбачено не менше 50% національного аудіовізуального продукту в ефірі ліцензіанта.

Також було зафіксовано скорочення загального обсягу мовлення до 16 годин на добу (за ліцензією - 24 години на добу) і мінімальної частки національного аудіовізуального продукту до 42% (за ліцензією - не менше ніж 90%), що є порушенням частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28 і пункту а) частини першої статті Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Аналогічні порушення були помічені і в період з 17 по 23 серпня, оскільки 17 серпня національний аудіовізуальний продукт в ефірі ліцензіата становив 43%, а обсяг мовлення за цей період - 16 годин на добу.

Нацрада перевірить діяльність телеканалу "UΛ: КУЛЬТУРА" на наявність відповідних порушень; результати перевірки регулятор затвердить в після вивчення всіх обставин.

Як повідомляли Українські новини, раніше Нацрада з ТБ позбавив ліцензії на мовлення "Прямий FM" .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини