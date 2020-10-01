підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Нацрада з ТБ перевірить телеканал "UΛ:КУЛЬТУРА" через порушення квот на національний продукт
01 жовтня 2020, четвер, 15:45 5
ЗМІ 2020-10-01T16:45:01+03:00
Українські Новини
Нацрада з ТБ перевірить телеканал "UΛ:КУЛЬТУРА" через порушення квот на національний продукт

Нацрада з ТБ перевірить телеканал "UΛ:КУЛЬТУРА" через порушення квот на національний продукт

Александр Савич
НСТУ, нацрада з телебачення, UΛ:КУЛЬТУРА
Нацрада з ТБ. Фото: 112
Нацрада з ТБ. Фото: 112

Після того, як депутат від "Слуги народу" вимагав замінити членів Нацради з ТБ, у яких закінчилися повноваження ще рік тому, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку публічного акціонерному товариству "НСТУ" (логотип "UΛ: КУЛЬТУРА") через ознаки порушення умов ліцензії, а також законодавчих норм.

Про це йдеться в повідомленні ради, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 11 травня Нацрада зафіксувала, що в ефірі телеканалу національний аудіовізуальний продукт становив 42%, що є порушенням вимог частини першої статті 9 закону "Про телебачення і радіомовлення", якою передбачено не менше 50% національного аудіовізуального продукту в ефірі ліцензіанта.

Також було зафіксовано скорочення загального обсягу мовлення до 16 годин на добу (за ліцензією - 24 години на добу) і мінімальної частки національного аудіовізуального продукту до 42% (за ліцензією - не менше ніж 90%), що є порушенням частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28 і пункту а) частини першої статті Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Аналогічні порушення були помічені і в період з 17 по 23 серпня, оскільки 17 серпня національний аудіовізуальний продукт в ефірі ліцензіата становив 43%, а обсяг мовлення за цей період - 16 годин на добу.

Нацрада перевірить діяльність телеканалу "UΛ: КУЛЬТУРА" на наявність відповідних порушень; результати перевірки регулятор затвердить в після вивчення всіх обставин.

Як повідомляли Українські новини, раніше Нацрада з ТБ позбавив ліцензії на мовлення "Прямий FM" .

Більше новин про: НСТУ нацрада з телебачення UΛ:КУЛЬТУРА

Захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу, - ВООЗ
Мінекономіки прогнозує падіння економіки в разі посилення карантину
Новини
Локалізація дозволить створювати СП з світовими виробниками залізничної техніки, - Крюківський вагонзавод 16:44
Відомий журналіст Канішевський повертається в ефір після 15-річної перерви 16:28
Мер Кличко представив план дій з профілактики грипу та ГРВІ 16:12
На вибори до Київської міської ради зареєстрували 23 партії 15:50
Нацрада з ТБ перевірить телеканал "UΛ:КУЛЬТУРА" через порушення квот на національний продукт 15:45
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
більше новин
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok