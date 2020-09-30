Депутат "Слуги народа" требует заменить членов Нацсовета по ТВ, у которых истекли полномочия еще год назад

Депутат Верховной Рады Евгений Брагар ("Слуга народа") требует замены членов Национального совета по телевидению и радиовещанию по парламентской квоте, в то время, как должностной оклад председателя Нацсовета хотят установить в размере 80,08 тыс. гривен.

Об этом он заявил 28 сентября в ходе согласительного совета.

Брагар отметил, что полномочия действующих членов набсовета по парламентской квоте истекли еще в июле 2019 года.

"Соответственно мы должны делегировать новых представителей в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Эти представители, которые сейчас продолжают свои полномочия сверхурочно, принимали участие в голосовании о вынесении достаточно сомнительных решений при рассмотрении отдельных вопросов на заседаниях Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания", - заявил депутат.

Брагар призывает комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики провести отбор определенных кандидатов и в дальнейшем утвердить их для того, чтобы Верховная Рада нынешнего созыва имела своих представителей в Нацсовете.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2020 года работа Нацсовета получила негативную оценку, как Президента, так и профильного парламентского комитета.

4 апреля Зеленский уволил всех 4 членов Нацсовета по своей квоте из-за неудовлетворительной оценки деятельности по результатам рассмотрения отчета, но затем двоих из них назначил опять.

8 апреля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту признать работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания неудовлетворительной, Рада так и не рассмотрела отчет.

Президент и Рада назначают в Нацсовет по 4 человека.

Ранее сообщалось о том, что в законопроекте "О медиа" также предлагается передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации, а также право требовать в суде блокирования онлайн-медиа.

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