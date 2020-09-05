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05 сентября 2020, суббота, 14:28 1240
СМИ 2020-09-05T14:45:07+03:00
Українські Новини
Нацсовет по ТВ проверит телеканал "Наш" за 53-секундный ролик без слов, показанный в День Независимости

Нацсовет по ТВ проверит телеканал "Наш" за 53-секундный ролик без слов, показанный в День Независимости

Александр Савич
Нацсовет по телевидению, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Телеканал Наш, Внеплановая проверка
Нацсовет по ТВ назналичил внеплановую проверку телеканалу
Нацсовет по ТВ назналичил внеплановую проверку телеканалу "Наш". Фото: 112

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, который ранее лишил лицензии на вещание "Прямой FM", назначил внеплановую проверку телеканалу "Наш". Об этом сообщает Нацсовет.

Поводом для проверки стал 53-секундный ролик, который был продемонстрирован на канале 24 августа, в День Независимости Украины.

"Этот видеоролик создает образ негативных последствий выбора украинского народа во время проведения 1 декабря 1991 Всеукраинского референдума, на котором 90,32% граждан, принявших участие в голосовании (а это 84,18% населения Украины), поддержали независимость Украины.

Распространение в эфире телеканала такого видеоматериала именно в день государственного общенародного праздника – Дня Независимости Украины – имеет признаки дискриминации в отношении тех граждан Украины, через выбор которых на Всеукраинском референдуме в декабре 1991 года наше государство обрело независимость, а также разжигание вражды между различными группами населения страны", – говорится в заявлении Нацсовета.

Также Нацсовет сообщает, что по результатам проверки будет принято взвешенное решение.

На телеканале "Наш" эту проверку назвали давлением со стороны властей.

Как сообщали Українські новини, ранее международные эксперты заявляли о "политизированности" Нацсовета по ТВ и радио.

Также Нацсовет назначил внеплановую проверку акционерному обществу "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

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