Нацсовет по телевидению лишил лицензии на вещание "Прямой FM"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил лицензии на вещание "Прямой FM", в то время как ранее Нацсовет не продлил лицензию на вещание телеканалу КРТ

Об этом говорится в сообщении телеканала, передают Українські Новини.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещании лишил "Прямой FM" лицензии на вещание", – сказано в нем.

Отмечается, что за отмену лицензии проголосовало 5 членов Нацсовета.

Генеральный продюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская отметила, что не ожидала положительного решения Нацсовета, поскольку, по ее мнению, системное давление на канал продолжается давно.

Отмечается, что телеканал намерен добиться справедливости в данном решении.

"Национальный совет на заседании 3 сентября по результатам плановой выездной проверки ООО "Телеканал "Прямой" Киев (позывные "Прямой FM") принял решение об аннулировании лицензии на вещание на шести частотах... Плановая проверка радиостанции была проведена 17 декабря 2019 года. На основании мониторингов от 3 декабря 2019 и от 05 декабря 2019 зафиксировано отсутствие вещание на частоте 104,0 МГц в г. Лубны Полтавской области и на частоте 91,5 МГц в г. Марганце Днепропетровской области", – говорится в сообщении Нацсовета по телевидению.

В сообщении отмечается, что лицензиат не воспользовался правом начать вещание в течение года со дня вступления лицензии в силу, что является основанием для аннулирования лицензии на вещание в соответствии с пунктом г) части второй статьи 37 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" – Национальный совет аннулирует лицензию на вещание на основании: отсутствия предусмотренного лицензией вещания в течение года со дня выдачи лицензии.

Кроме того, ООО "Телеканал "Прямой" не воспользовался правом в течение года со дня вступления лицензии в силу обратиться в Национальный совет с заявлением о переоформлении лицензии на вещание с просьбой изъять частоты, на которых вещание не осуществляется.

Таким образом, регулятор решил аннулировать лицензию на вещание радиостанции "Прямой FM" в связи с отсутствием предусмотренного лицензией вещания в течение года со дня выдачи лицензии.

Как сообщали Українські новини, международные эксперты говорят о "политизированности" Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Также Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку акционерному обществу "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости