Интернет-магазины получат бесплатную возможность рекламировать себя в Google Shopping

Компания Google, которая накануне добавила в свой сервис Google Maps возможность отслеживать распространение коронавируса на картах, позволит интернет-магазинам пользоваться Google Shopping бесплатно.

Как передают Українські Новини, об этом пишет Social Media Today.

Подобное решение в Google приняли на фоне пандемии коронавируса и того экономического ущерба, который она нанесла различным компаниям и предприятиям, из-за чего многие из них не в состоянии позволить себе расходы на рекламу.

"Все больше людей делают покупки в интернете, ежедневно совершая сотни миллионов поисковых запросов в Google. И если раньше в сети они заказывали предметы первой необходимости, то сегодня приобретают буквально все", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатный доступ к Google Shopping получат компании и предприятия из Европы, Азии и Восточной Африки.

Кроме того, в Google анонсировали запуск на бесплатной основе сервиса Google Local Services, который предназначен для поиска работников определенной профессии.

Как сообщали Українські Новини, ранее корпорация Microsoft объявила о запуске бесплатных вебинаров по информационным технологиями, целью которых является обучить 25 млн пользователей до конца года.

Также сообщалось, что компании Apple и Google разработали приложение, которое помогает пользователям с COVID-19 узнать, с кем они контактировали, что может помочь несколько снизить распространение коронавируса.

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