Інтернет-магазини отримають безкоштовну можливість рекламувати себе в Google Shopping

Компанія Google дозволить інтернет-магазинам користуватися Google Shopping безкоштовно. Таке рішення в Google прийняли на тлі пандемії коронавірусу і економічних збитків, яких вона нанесла різним компаніям і підприємствам, через що багато хто з них не в змозі дозволити собі витрати на рекламу.

Про це пише Social Media Today, передають Українські Новини.

"Все більше людей роблять покупки в інтернеті, щодня здійснюючи сотні мільйонів пошукових запитів в Google. І якщо раніше в мережі удвічі перевищують замовлені предмети першої необхідності, то сьогодні набувають буквально все", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безкоштовний доступ до Google Shopping отримають компанії і підприємства з Європи, Азії та Східної Африки.

Крім того, в Google анонсували запуск на безкоштовній основі сервісу Google Local Services, який призначений для пошуку працівників певної професії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше корпорація Microsoft оголосила про запуск безкоштовних вебінарів з інформаційних технологій, метою яких є навчити 25 млн користувачів до кінця року.

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