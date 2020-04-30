Apple и Google совместно создали обновление, позволяющее отслеживать больных коронавирусом по всему миру

Американские компании Apple и Google совместно создали и 29 апреля выпустили обновление, которое позволяет отслеживать больных коронавирусом. Подобноый сервис ранее разработали в США. Об этом передает Bloomberg.

Идею создать обновление компании аннонсировали еще в начале месяца. Идея заключалась в том, чтобы превратить смартфоны по всему миру в так называемые маячки для отслеживания больных. Таким образом они пытаются помочь органам здравоохранения бороться с этой болезнью.

Как отмечается, с помощью этих обновлений, пользователи Android-смартфонов и iPhone смогут указывать свои симптомы при подозрении на заражение коронавирусом, а операционные системы будут анализировать, с кем общался той или иной человек, и оповещать ее контактных лиц о том, что они, возможно, тоже заражены.

Кроме того, система будет отправлять уведомления пользователю о возможном контакте с больным, после того, как кто-нибудь из тех, с кем он общался, сообщит в специальном приложении об коронавирусных симптомах.

Как сообщали Українські Новини, ранее Google создал специальный сервис для обученя Google Classroom, который скачали уже более 50 млн пользователей.