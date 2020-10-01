"Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин". Навальный дал первое интервью после отравления

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который был отравлен в августе, дал первое интервью после отравления, в котором обвинил президента Российской Федерации Владимира Путина в организации покушения на его жизнь. Об этом он сказал немецкому изданию Spiegel.

Навальный подробно описал момент, когда он летел в самолете и понял, что его отравили.

Когда он почувствовал себя плохо, он попытался заговорить со своей помощницей Кирой Ярмыш, чтоб прийти в себя, а потом пошел в туалет.

"Я умываюсь холодной водой, сажусь на унитаз и жду, снова умываюсь. А потом думаю: если я не выйду сейчас, уже никогда отсюда не выберусь. И самое главное понимание: боли нет, но ты знаешь, что умираешь. Умираешь прямо сейчас. При этом вообще ничего не болит", – рассказал Навальный.

Когда он вышел из туалета, он увидел бортпроводника и хотел попросить о медицинской помощи.

"Вместо того, чтобы попросить о помощи, к своему собственному удивлению говорю: "Меня отравили. Я умираю". И ложусь перед ним на пол, чтобы умереть. Его лицо – последнее, что я вижу: лицо, которое смотрит на меня с легким изумлением и легкой улыбкой.

...Мне совсем не больно, я просто знаю, что умираю. Потом голоса становятся тише, женский голос кричит: "Не теряй сознание!". Потом все кончается. Я знаю, что я мертв. Только позже выяснится, что я ошибался", – говорит Навальный.

Также оппозиционный политик заявил, что считает Путина виновным в этом отравлении.

"Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий случившегося. Я говорю это не для того, чтобы льстить себе, а на основании фактов. Самый главный факт – это "Новичок", – заявил Навальный.

Как сообщали Українські новини, Навальный подтвердил, что встречался с Ангелой Маркель, однако, по его словам, встреча не была секретной.

Также разработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным.

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