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  • "Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин". Навальный дал первое интервью после отравления
01 октября 2020, четверг, 14:43 121
Европа 2020-10-01T14:43:17+03:00
Українські Новини
"Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин". Навальный дал первое интервью после отравления

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин". Навальный дал первое интервью после отравления

Александр Савич
Алексей Навальный, Новичок, Владимир Путин, Отравление ядом, отравление Навального
Навальный обвинил Путина в отравлении. Фото: openrussia.org
Навальный обвинил Путина в отравлении. Фото: openrussia.org

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который был отравлен в августе, дал первое интервью после отравления, в котором обвинил президента Российской Федерации Владимира Путина в организации покушения на его жизнь. Об этом он сказал немецкому изданию Spiegel.

Навальный подробно описал момент, когда он летел в самолете и понял, что его отравили.

Когда он почувствовал себя плохо, он попытался заговорить со своей помощницей Кирой Ярмыш, чтоб прийти в себя, а потом пошел в туалет.

"Я умываюсь холодной водой, сажусь на унитаз и жду, снова умываюсь. А потом думаю: если я не выйду сейчас, уже никогда отсюда не выберусь. И самое главное понимание: боли нет, но ты знаешь, что умираешь. Умираешь прямо сейчас. При этом вообще ничего не болит", – рассказал Навальный.

Когда он вышел из туалета, он увидел бортпроводника и хотел попросить о медицинской помощи.

"Вместо того, чтобы попросить о помощи, к своему собственному удивлению говорю: "Меня отравили. Я умираю". И ложусь перед ним на пол, чтобы умереть. Его лицо – последнее, что я вижу: лицо, которое смотрит на меня с легким изумлением и легкой улыбкой.

...Мне совсем не больно, я просто знаю, что умираю. Потом голоса становятся тише, женский голос кричит: "Не теряй сознание!". Потом все кончается. Я знаю, что я мертв. Только позже выяснится, что я ошибался", – говорит Навальный.

Также оппозиционный политик заявил, что считает Путина виновным в этом отравлении.

"Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий случившегося. Я говорю это не для того, чтобы льстить себе, а на основании фактов. Самый главный факт – это "Новичок", – заявил Навальный.

Как сообщали Українські новини, Навальный подтвердил, что встречался с Ангелой Маркель, однако, по его словам, встреча не была секретной.

Также разработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным.

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