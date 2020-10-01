"Я стверджую, що за цим злочином стояв Путін". Навальний дав перше інтерв'ю після отруєння

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який був отруєний в серпні, дав перше інтерв'ю після отруєння, в якому звинуватив президента Російської Федерації Володимира Путіна в організації замаху на його життя. Про це він сказав німецькому виданню Spiegel.

Навальний докладно описав момент, коли він летів в літаку і зрозумів, що його отруїли.

Коли він відчув себе погано, він спробував заговорити зі своєю помічницею Кірою Ярмиш, щоб прийти в себе, а потім пішов у туалет.

"Я вмиваюся холодною водою, сідаю на унітаз і чекаю, знову вмиваюся. А потім думаю: якщо я не вийду зараз, вже ніколи звідси не виберуся. І найголовніше розуміння: болю немає, але ти знаєш, що вмираєш. Вмираєш прямо зараз. При цьому взагалі нічого не болить ", - розповів Навальний.

Коли він вийшов з туалету, він побачив бортпровідника і хотів попросити про медичну допомогу.

"Замість того, щоб попросити про допомогу, на свій власний подив кажу: "Мене отруїли. Я вмираю". І лягаю перед ним на підлогу, щоб померти. Його особа - останнє, що я бачу: особа, яка дивиться на мене з легким подивом і легкою посмішкою .... Мені зовсім не боляче, я просто знаю, що вмираю. Потім голоси стають тихіше, жіночий голос кричить: "Не втрачай свідомість!". Потім все закінчується. я знаю, що я мертвий. Тільки пізніше з'ясується, що я помилявся ", - говорить Навальний.

Також опозиційний політик заявив, що вважає Путіна винним в цьому отруєнні.

"Я стверджую, що за злочином стояв Путін, і у мене немає інших версій того, що сталося. Я кажу це не для того, щоб лестити собі, а на підставі фактів. Найголовніший факт - це "Новачок", - заявив Навальний.

Як повідомляли Українські новини, Навальний підтвердив, що зустрічався з Ангелою Меркель, однак, за його словами, зустріч не була секретною.

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