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  • "Я стверджую, що за цим злочином стояв Путін". Навальний дав перше інтерв'ю після отруєння
01 жовтня 2020, четвер, 14:43 7
Європа 2020-10-01T16:00:05+03:00
Українські Новини
"Я стверджую, що за цим злочином стояв Путін". Навальний дав перше інтерв'ю після отруєння

"Я стверджую, що за цим злочином стояв Путін". Навальний дав перше інтерв'ю після отруєння

Александр Савич
Володимир Путін, Отруєння, Олексій Навальний
Навальний звинуватив Путіна в отруєнні. Фото: openrussia.org
Навальний звинуватив Путіна в отруєнні. Фото: openrussia.org

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який був отруєний в серпні, дав перше інтерв'ю після отруєння, в якому звинуватив президента Російської Федерації Володимира Путіна в організації замаху на його життя. Про це він сказав німецькому виданню Spiegel.

Навальний докладно описав момент, коли він летів в літаку і зрозумів, що його отруїли.

Коли він відчув себе погано, він спробував заговорити зі своєю помічницею Кірою Ярмиш, щоб прийти в себе, а потім пішов у туалет.

"Я вмиваюся холодною водою, сідаю на унітаз і чекаю, знову вмиваюся. А потім думаю: якщо я не вийду зараз, вже ніколи звідси не виберуся. І найголовніше розуміння: болю немає, але ти знаєш, що вмираєш. Вмираєш прямо зараз. При цьому взагалі нічого не болить ", - розповів Навальний.

Коли він вийшов з туалету, він побачив бортпровідника і хотів попросити про медичну допомогу.

"Замість того, щоб попросити про допомогу, на свій власний подив кажу: "Мене отруїли. Я вмираю". І лягаю перед ним на підлогу, щоб померти. Його особа - останнє, що я бачу: особа, яка дивиться на мене з легким подивом і легкою посмішкою .... Мені зовсім не боляче, я просто знаю, що вмираю. Потім голоси стають тихіше, жіночий голос кричить: "Не втрачай свідомість!". Потім все закінчується. я знаю, що я мертвий. Тільки пізніше з'ясується, що я помилявся ", - говорить Навальний.

Також опозиційний політик заявив, що вважає Путіна винним в цьому отруєнні.

"Я стверджую, що за злочином стояв Путін, і у мене немає інших версій того, що сталося. Я кажу це не для того, щоб лестити собі, а на підставі фактів. Найголовніший факт - це "Новачок", - заявив Навальний.

Як повідомляли Українські новини, Навальний підтвердив, що зустрічався з Ангелою Меркель, однак, за його словами, зустріч не була секретною.

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