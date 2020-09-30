В Киевской области количество выписанных из больницы больных превысило количество новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 29 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 143 человека до 9 139.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 30 сентября 2020 года на 10:00 официально подтверждено 9 139 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 755 детей и у 976 медицинских работников. За сутки подтверждено 143 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 12 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет", - сказано в нем.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 201 больной, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 7 938 человек.

Выздоровели всего 5 571 человек, 472 ребенка в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 148 человек, из них 10 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 174 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки сообщений о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступало.

Как сообщали Українськi Новини, 28 сентября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 142 человека до 8 996, умерших - на 1 до 174.

Тем временем, в Киеве почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом, несмотря на антирекорд по Украине.

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