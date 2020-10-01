В Днепропетровской области из-за COVID-19 на карантин отправляют старшеклассников школы

В то время как в Украине зафиксировали очередной антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом, в одной из школ Кривого Рога на самоизоляцию отправили учащихся 5-11 классов.

Как передают Українські Новини, Кривой Рог Life сообщает, что речь идет об одной из школ Центрально-Городского района.

По словам руководителя Департамента образования и науки городского совета Татьяны Крипак, в данном учебном заведении не было выявлено случаев заражения коронавирусом, однако среди учеников и преподавателей есть случаи ОРВИ.

"Есть болеющие ОРВИ и с воспаление легких. Лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19 нет", — сказала Крипак.

Она добавила, что часть преподавателей лечится дома, а еще нескольких госпитализировали с воспалением легких.

Что касается учеников младших классов, то они продолжат учиться в кабинетах.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Днепропетровской ОГА сообщили о почти 150 учебных заведениях области, где с начала учебного года выявили случаи заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что в Кривом Роге мужчина с подозрением на COVID-19 покончил с собой, выбросившись из окна больничного кабинета.

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