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24 сентября 2020, четверг, 16:31 282
Общество 2020-09-24T16:31:33+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области в почти 150 учебных заведениях выявлено заражение коронавирусом

В Днепропетровской области в почти 150 учебных заведениях выявлено заражение коронавирусом

Константин Долгий
Днепропетровская область, Днепропетровская ОГА, Днипро, Коронавирус в Днепропетровской области, Пандемия коронавируса, Коронавирус в школе, Самоизоляция учеников
Карантин в школе. Фото: Pixabay
Карантин в школе. Фото: Pixabay

В то время как за минувшие сутки в Украине было зафиксировано рекордное количество случаев выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19, в Днепропетровской области почти четыре тысячи учеников находятся на самоизоляции из-за коронавируса.

Как передают Українські Новини, об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА в четверг, 24 сентября.

По словам руководителя департамента образования и науки ОГА Людмилы Телегиной, заражение коронавирусом нового типа было зафиксировано в 149 школах Днипра и Днепропетровской области.

Лечение от коронавирусной инфекции проходят 79 школьников, 60 преподавателей и 3 работников учебных заведениях. Из них в больнице находятся 29 человек.

Кроме того, на изоляции находятся более 4 тыс. человек, из которых 3 904 — школьники.

"С целью не допустить вспышек заболевания коронавирусом и уменьшить количество контактов, вместо кабинетной системы сейчас внедрена классная — когда каждый класс находится в своей комнате", — рассказала Телегина.

Кроме того, во всех школах ежедневно проводятся замеры температуры среди сотрудников и установлены правила, при которых учебные заведения закрываются на карантин.

Как сообщали Українські Новини, за минувший день в Украине от осложнений, вызванных коронавирусной инфекции скончалось 52 человека. Второй раз с начала пандемии жертвой заболевания стал ребенок.

Также сообщалось, что ученые обнаружили способность коронавируса обучаться преодолевать защитные меры, которые принимаются людьми для сдерживания вируса.

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