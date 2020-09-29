В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин

Количество закрытых на карантин школ в Киеве по состоянию на 29 сентября увеличилось на 1 до 5, переведенных на дистанционное обучение классов - на 4 до 276 в сравнении с прошлыми сутками. Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин. Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 366 учеников и 193 учителя. Также в столице временно закрыты 2 учреждения дошкольного образования и 32 группы. Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов. Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 28 сентября количество закрытых на карантин школ в Киеве снизилось на 2 до 4, переведенных на дистанционное обучение классов - на 18 до 272. Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 28 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 416 человек до 22 559, умерших - на 4 до 373. Также Минздрав почти вдвое увеличил количество тестирований за сутки. Однако в этот же день в Харьковской области был зафиксирован рекорд по количеству смертей от респираторного заболевания COVID-19.