подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
29 сентября 2020, вторник, 23:59 662
Общество 2020-09-30T00:20:06+03:00
Українські Новини
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин

В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин

Кира Молчанова
Киев, Школа, Карантин, Коронавирус, Карантин в школах Киева, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Количество закрытых на карантин школ в Киеве по состоянию на 29 сентября увеличилось на 1 до 5, переведенных на дистанционное обучение классов - на 4 до 276 в сравнении с прошлыми сутками.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 366 учеников и 193 учителя.

Также в столице временно закрыты 2 учреждения дошкольного образования и 32 группы.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 28 сентября количество закрытых на карантин школ в Киеве снизилось на 2 до 4, переведенных на дистанционное обучение классов - на 18 до 272.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 28 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 416 человек до 22 559, умерших - на 4 до 373.

Также Минздрав почти вдвое увеличил количество тестирований за сутки.

Однако в этот же день в Харьковской области был зафиксирован рекорд по количеству смертей от респираторного заболевания COVID-19.

Больше новостей о: Киев Школа Карантин Коронавирус Карантин в школах Киева коронавирус в Киеве

Фокин не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной
Порошенко заболел коронавирусом
Новости
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
Динамо. Скриншот видео
Киевское "Динамо" оформило выход в группу Лиги Чемпионов, разгромив "Гент" 23:50
Аваков назвал Фокина "махровым идитом" и предложил "гнать" его на пенсию 23:38
На Трухановом острове выловят собак, покусавших советницу Ермака 23:22
Почти половину воды, подаваемой в дома киевлян, очищают без хлора, — Кличко 22:50
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
больше новостей
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Суд над тещей Сергея Притулы
Теща Сергея Притулы, которая на машине сбила маму с ребенком, пришла в суд 12:01
Список кандидатов в мэры Львова пополнился "слугой народа" и нардепом 16:49
больше новостей
Экс-борец и депутат Жан Беленюк заболел коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok