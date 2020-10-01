Ураган в Киеве ночью повалил десятки деревьев. Повреждены автомобили и линии электропередач

В то время как в Луганской области продолжаются масштабные пожары, в Киеве прошлой ночью ураган повалил десятки деревьев, повреждены линии электропередач и автомобили. Об этом сообщает "Киевзеленбуд" на своей странице в Facebook. Так, сообщается, что в ночь с 30 сентября на 1 октября в Киеве пронесся ураган, который повредил десятки деревьев. Дерево едва не упало на дорогу в Киеве из-за урагана. Фото: facebook\/zelenbud "Есть случаи, когда деревья падали на автомобили, линии электропередач. Жители продолжают звонить. По состоянию на 11:00 был принят 21 вызов", – сообщают в "Киевзеленбуд". Дерево повредило автомобиль в Киеве из-за урагана. Фото: facebook\/zelenbud Сообщается, что поваленные деревья в парках и скверах обнаружили в Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Днепровском районах. Дерево упало на автомобиль в Киеве из-за урагана. Фото: facebook\/zelenbud Дерево повредило линию электропередач в Киеве из-за урагана. Фото: facebook\/zelenbud Как сообщали Українські новини, в Херсонской области ураган повредил крыши домов и провода на линиях электропередач. Также в июле в Донецкой области ураган сорвал с больницы крышу.