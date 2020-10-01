подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
1.10.20 12:00 Пресс-конференция: "Коррумпировал ли мэр Белой Церкви Г. Дикий специализированную антикоррупционную прокуратуру?"

  • Новости
  • Происшествия
  • Ураган в Киеве ночью повалил десятки деревьев. Повреждены автомобили и линии электропередач
01 октября 2020, четверг, 12:43 211
Происшествия 2020-10-01T12:43:55+03:00
Українські Новини
Ураган в Киеве ночью повалил десятки деревьев. Повреждены автомобили и линии электропередач

Ураган в Киеве ночью повалил десятки деревьев. Повреждены автомобили и линии электропередач

Александр Савич
Киев, Ураган, Деревья, сильный ветер, Поваленные деревья
Сильный ветер в Киеве повредил десятки дерьев. Фото: facebook/zelenbud
Сильный ветер в Киеве повредил десятки дерьев. Фото: facebook/zelenbud

В то время как в Луганской области продолжаются масштабные пожары, в Киеве прошлой ночью ураган повалил десятки деревьев, повреждены линии электропередач и автомобили. Об этом сообщает "Киевзеленбуд" на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что в ночь с 30 сентября на 1 октября в Киеве пронесся ураган, который повредил десятки деревьев.

Дерево едва не упало на дорогу в Киеве из-за урагана. Фото: facebook/zelenbudДерево едва не упало на дорогу в Киеве из-за урагана. Фото: facebook/zelenbud

"Есть случаи, когда деревья падали на автомобили, линии электропередач. Жители продолжают звонить. По состоянию на 11:00 был принят 21 вызов", – сообщают в "Киевзеленбуд".

Дерево повредило автомобиль в Киеве из-за урагана. Фото: facebook/zelenbudДерево повредило автомобиль в Киеве из-за урагана. Фото: facebook/zelenbud

Сообщается, что поваленные деревья в парках и скверах обнаружили в Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Днепровском районах.

Дерево упало на автомобиль в Киеве из-за урагана. Фото: facebook/zelenbudДерево упало на автомобиль в Киеве из-за урагана. Фото: facebook/zelenbud

Дерево повредило линию электропередач в Киеве из-за урагана. Фото: facebook/zelenbudДерево повредило линию электропередач в Киеве из-за урагана. Фото: facebook/zelenbud

Как сообщали Українські новини, в Херсонской области ураган повредил крыши домов и провода на линиях электропередач.

Также в июле в Донецкой области ураган сорвал с больницы крышу.

Больше новостей о: Киев Ураган Деревья сильный ветер Поваленные деревья

В Киеве водитель маршрутки отказался везти пенсион...
В Херсонской области ураган и сильная гроза повред...
Последствия мощной грозы в Киеве: затопило подземн...
Буря в Волынской области срывала крыши с домов и в...
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет - 4069 новых случая за сутки
Остаток средств в госказне сократился более чем в 2 раза
Новости
Сильный ветер в Киеве повредил десятки дерьев. Фото: facebook/zelenbud
Ураган в Киеве ночью повалил десятки деревьев. Повреждены автомобили и линии электропередач 12:43
В Днепропетровской области из-за COVID-19 на карантин отправляют старшеклассников школы 12:39
Минкультуры получил миллиард гривен из Фонда борьбы с коронавирусом, но ничего не потратил 12:32
Жители Львова будут выбирать мэра из 17 кандидатов, а горсовет – из 19 партий 12:22
Заболеваемость коронавирусом в Киеве подскочила почти вдвое за сутки 12:18
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
больше новостей
Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok