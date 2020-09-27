В Херсонской области ураган и сильная гроза повредили крыши домов и провода на линиях электропередач

В воскресенье, 27 сентября, сильный ураган с грозой пронесся в пгт Великая Александровка, в то время, как синоптики предупредили о резком ухудшении погоды по всей стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Херсонской области.

В результате непогоды повалены деревья, повреждены провода на линиях электропередач и значительно повреждены крыши домов и других сооружений. Отмечается, что жертв среди людей нет.

Работники полиции помогают жителям преодолевать последствия непогоды. Вместе они убирают поваленные деревья, расчищают двор и помогают пострадавшим от непогоды.

Также полицейские обеспечивают общественный порядок, оказывают пострадавшим консультационную помощь и предотвращают хищение проводов сети электроснабжения, которые были повреждены ураганом.

В Херсонской области пронесся ураган. Фото: Нацполиция

Как сообщали Українскі Новини, в феврале в Херсоне из-за урагана на женщину упал карниз, в результате чего она впала в кому.

Ранее в июле в Донецкой области ураган снес крышу больницы.

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