В Киеве почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом, несмотря на антирекорд по Украине

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 29 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 219 человек до 22 778, умерших - на 8 до 381.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В столице несколько уменьшилось количество киевлян, заболевших коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 219 больных. 8 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 381 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 778", - сказал он.

Заболели 108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет и 11 девочек от 4 до 17 лет, а также 94 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет и 6 мальчиков от 5 до 14 лет.

Заболели также 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 33 пациента, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

"И у нас увеличилось количество тех, кто выздоровел. За минувшие сутки - 157 человек. Всего коронавирус преодолели 6 710 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 37, Днепровском - 35, Деснянском районе - 29 случаев", - сообщил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин.

Также Минздрав за сутки провел 27,5 тыс. тестов на коронавирус.

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