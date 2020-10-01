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01 октября 2020, четверг, 11:12 1015
Политика 2020-10-01T11:13:50+03:00
Українські Новини
Трамп упомянул Украину и компанию Burisma в дебатах с Байденом

Трамп упомянул Украину и компанию Burisma в дебатах с Байденом

Кира Молчанова
Джо Байден, Burisma, Дональд Трапм, Хантер Байден
Тамп и Байден. Скриншот видео
Тамп и Байден. Скриншот видео

Президент США Дональд Трамп упомянул Украину и работу в компании Burisma Хантера Байдена, сына его соперника на выборах Джо Байдена, в национальных дебатах.

 Дебаты состоялись 29 сентября, и их транслировали не только американские, но и некоторые украинские медиа.

"За 47 месяцев я сделал больше, чем ты за 47 лет в политике. А вот чисто интересно: а чем это твой сын заслужил 3,5 миллиона долларов из Москвы от жены мэра? 183 тысячи долларов в месяц от украинской Burisma вообще без опыта в энергетике, а?", - спросил Трамп у Байдена в ходе дебатов.

Кандидат от Демократической партии ответил, что ничего плохого Хантер Байден на своей должности в украинской компании не сделал.

Трамп больше не вспоминал о Burisma и Украине, но еще многократно упоминал, что Хантер Байден получил 3,5 млн долларов от жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

В ходе дебатов оппоненты обсуждали в основном внутреннюю американскую политику, неоднократно перебивали и оскорбляли друг друга.

 Некоторые журналисты, в частности главный редактор CNN Кристофер Циллицца, назвали эти дебаты худшими за всю историю.

 Он раскритиковал не только Трампа, но и Байдена, несмотря на репутацию CNN как лояльного к Демократической партии медиа.

Как сообщали Українськi Новини, во время предвыборных дебатов Джо Байден назвал Дональда Трампа "щенком Путина".

Согласно отчетусената США, подготовленному республиканцами в 2015 году, тогдашний исполняющий обязанности заместителя главы миссии США в Киеве Джордж Кент предупреждал Госдепартамент о конфликте интересов в связи со вхождением сына тогдашнего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена в совет директоров газодобывающей компании Burisma.

В документе указывается, что Хантер Байден и его деловой партнер Девон Арчер получили 4 млн долларов за работу в совете директоров Burisma и входили в его состав, когда владелец компании экс-министр экологии при Президенте Викторе Януковиче Николай Злочевский якобы дал взятку в сумме 7 млн долларов за закрытие Генеральной прокуратурой дела против него.

Вопрос расследования дела Хантера Байдена украинскими властями поднимался Президентом Дональдом Трампом в общении с Президентом Владимиром Зеленским и, по свидетельствам советника Трампа Джона Болтона, Трамп увязывал с расследованием оказание Украине военной помощи; Президент США это отрицал.

Это привело к серьезному скандалу в американских политических кругах и послужило основанием для начала в отношении Трампа процедуры импичмента, закончившейся безуспешно.

Джо Байден был вице-президентом США при Президента Бараке Обаме и является кандидатом от Демократической партии и основным соперником Трампа на выборах 2020 года.

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