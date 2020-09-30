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Українські Новини
В США состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом

В США состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом

Сергей Паламаренко
Дебаты, Байден, Burisma, Выборы в США, Трамп
Дебаты в США: Трамп - Байден. Фото: Telegram.
Дебаты в США: Трамп - Байден. Фото: Telegram.

В Соединенных Штатах состоялись первые из традиционной серии предвыборных дебатов между кандидатами на главный пост страны. Президенту Дональду Трампу оппонировал кандидат на эту должность Джо Байден.

Словесная дуэль состоялась на площадке Университета в Кливлинде, штат Огайо. Время - 21.00 по местному (4 часа утра по Киеву). Дебаты длились около полутора часов. Их план состоял в обсуждении 6 тем, на каждую из которых было отведено по 15 минут.

Трамп пошел с козырей и предложил проверить уши участников на наличие в них электронных устройств (читай - наушников-"подслушек" для подсказок советников)! Байден - не согласился!

Байден предложил после каждых 30-ти минут объявлять перерыв для отдыха. Тут против был Трамп.

Как отмечают репортеры, Трамп сомневался в честности предстоящего голосования, осуждал движение Антифа, часто прерывал оппонента и ведущего, пообещал опубликовать свою налоговую декларацию, много говорил о поддержке армии и полиции, обвинял Китай в коронавирусной пандемии, не стал отрекаться от сторонников белого супремасизма.

Байден назвал Трампа "клоуном" и предлагал "заткнуться", пообещал создать 7 миллионов рабочих мест и привести экономику к росту на 1 триллион долларов, критиковал план медицинской реформы Трампа, пообещал не объявлять себя президентом до официальных результатов.

Не остался в стороне во время дискуссии и "украинский вопрос". Так, Трамп затронул тему сына Байдена и украинской компании Burisma. В частности он заявил, что сын его оппонента на президентских выборах Хантер заработал целое коррупционное состояние во время работы в Украине в фирме Burisma.

"Заработал целое состояние в Украине", - сказал Трамп, реагируя на критику в его сторону относительно недекларирования доходов.

На что Байден ответил, что гордится своим сыном, а коррупционный скандал, связанный с Burisma и Ханетром -  абсолютная неправда.

Это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.

Накануне издание The Hill опубликовало результаты соцопроса, согласно которым Дональда Трампа готовы поддержать 45% американцев, а Джо Байдена - 47%.

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