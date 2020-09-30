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30 сентября 2020, среда, 15:17 2183
Медицина 2020-09-30T17:00:04+03:00
Українські Новини
Супрун рассказала о рисках заболевания COVID-19 у детей. Как уберечься

Супрун рассказала о рисках заболевания COVID-19 у детей. Как уберечься

Ірена Хмельовська
коронавирус в Украине, коронавирус у детей, Заболеваемость коронавирусом, дети на каратине, методы лечения коронавируса
Дети и коронавирус. Фото: Pexels
Дети и коронавирус. Фото: Pexels

Дети не являются основными переносчиками этой болезни. Тяжелые симптомы за исключением некоторых особых ситуаций у них наблюдаются редко. Что рекомендуется делать родителям, чтобы вовремя обнаружить заболевание у своего ребенка и как себя вести, если сам родитель является носителем COVID_19.

Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook рассказала бывший глава Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун.  

Дети школьного возраста в большинстве случаев заражаются коронавирусом в своих семьях и переносят его в легкой форме. Бессимптомно болеют около 20 % детей. Опасность представляет мультисистемный воспалительный синдром, который диагностировали американские педиатры несколько месяцев назад. В Украине зафиксирован только один подобный случай.  

Риск заболеть коронавирусом в тяжелой форме больше шансов имеют: дети до года, дети с редкими и хроническими заболеваниями (астма, сахарный диабет, ожирение, болезни сердца), дети с ослабленной иммунной системой.

Чтобы уменьшить риски заболевания в опасной форме Ульяна Супрун рекомендует :

  1. внимательно относиться к возможным симптомам и обратиться к лечащему врачу. К симптомам относится кашель, температура 38°С и выше, рвота, боль в животе, диарея.
  2. сделать прививку против гриппа. Однако, обращайте внимание на противопоказания такой вакцинации: дети младше 6 месяцев, простуда с температурой 38°С и выше, аллергическая реакция на составляющие вакцины, ослабленный иммунитет после специального лечения.

Если сам родитель заболел, то не стоит оставлять ребенка с опекуном, который находится в группе риска. Например, с бабушкой или дедушкой. Если же нет возможности самоизолироваться, следует мягко приучать ребенка к социальной дистанции и ношению маски дома, регулярно мыть и проветривать помещение. Детям до 2х лет маска не требуется.

Как писали Українські Новини, в конце сентября в Украине наблюдается новая вспышка коронавируса. В связи с этим участились случаи заражения коронавирусом в школах. 

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