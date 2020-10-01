В Днипровский горсовет выдвигаются 15 партий. Кто они

Днипровская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала 15 политических партий как кандидатов на прохождение в горсовет на местных выборах.

Об этом Українським Новинам сообщил глава теризбиркома Александр Саленко.

"Зарегистрировано 15 партий", - сказал он.

При этом он не стал всех называть, отметив, что данная информация будет обнародована на сайте Центральной избирательной комиссии в течение ближайших нескольких дней.

Вместе с тем, Саленко добавил, что среди партий-претендентов - "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос", "Батькивщина", "За майбутнє", "Опозиционная платформа - за жизнь" и другие.

Кроме того, ТИК отказал в регистрации двум партиям, но они на данный момент оспаривают решение в судебном порядке.

Как сообщали Українськi Новини, днипровский теризбирком зарегистрировал 17 кандидатов в мэры Днипра.

Тем временем, на выборы мэра Харькова зарегистрировали 15 кандидатов.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 16 партий на выборы городского совета, а также 15 кандидатов в мэры Харькова.

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