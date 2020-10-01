подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
1.10.20 12:00 Пресс-конференция: "Коррумпировал ли мэр Белой Церкви Г. Дикий специализированную антикоррупционную прокуратуру?"

01 октября 2020, четверг, 10:51 144
Выборы 2020-10-01T11:15:02+03:00
Українські Новини
В Днипровский горсовет выдвигаются 15 партий. Кто они

В Днипровский горсовет выдвигаются 15 партий. Кто они

Кира Молчанова
Днипро, Местные выборы, Днипровский горсовет, Днипровский городской совет, Местные выборы-2020
Днипровский горсовет. Фото: facebook.com/dneprorada
Днипровский горсовет. Фото: facebook.com/dneprorada

Днипровская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала 15 политических партий как кандидатов на прохождение в горсовет на местных выборах.

Об этом Українським Новинам сообщил глава теризбиркома Александр Саленко.

"Зарегистрировано 15 партий", - сказал он.

При этом он не стал всех называть, отметив, что данная информация будет обнародована на сайте Центральной избирательной комиссии в течение ближайших нескольких дней.

Вместе с тем, Саленко добавил, что среди партий-претендентов - "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос", "Батькивщина", "За майбутнє", "Опозиционная платформа - за жизнь" и другие.

Кроме того, ТИК отказал в регистрации двум партиям, но они на данный момент оспаривают решение в судебном порядке.

Как сообщали Українськi Новини, днипровский теризбирком зарегистрировал 17 кандидатов в мэры Днипра.

Тем временем, на выборы мэра Харькова зарегистрировали 15 кандидатов.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 16 партий на выборы городского совета, а также 15 кандидатов в мэры Харькова.

Больше новостей о: Днипро Местные выборы Днипровский горсовет Днипровский городской совет Местные выборы-2020

За кресло мэра Днипра буду бороться 17 кандидатов....
Зе выгнал Фокина, списки кандидатов в мэры, второй...
Депутаты от партии Рабиновича отказались снижать к...
В Днипре запретили громкую музыку после 22:00...
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет - 4069 новых случая за сутки
Остаток средств в госказне сократился более чем в 2 раза
Новости
Венедиктова заявила, что переехала на госдачу в Пущу-Водицу по соображениям безопасности 11:50
В Офисе Президента не исключают, что в масштабных пожарах на Луганщине виноваты боевики 11:49
Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен 11:38
Минэкономики хочет разрешить экспорт коньячных купажей 11:26
Количество проведенных тестов на коронавирус перевалило за 30 тысяч в сутки 11:22
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
больше новостей
Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok