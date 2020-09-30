В Харькове 16 партий будут бороться за места в горсовете

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 16 партий на выборы городского совета, а также 15 кандидатов в мэры Харькова. Об этом говорится в постановлениях №№ 15-31, передают Українськi Новини. "Больше никого не регистрировали. 25 сентября мы приняли 16 партий", - сообщил теризбирком. Так, на выборы в Харьковский горсовет зарегистрированы партии: "Наш край" (список партии возглавляет Владимир Семиноженко); "Голос" (Александра Нарыжная); "Блок Юлии Светличной "Вместе" (Светличная); "Блок Кернеса - Успешный Харьков" (Геннадий Кернес); "За майбутнє" (Андрей Винаков); "Всеукраинское объединение "Батьківщина" (Игорь Приходько); "Европейская солидарность" (Олег Абрамичев); "Слуга народа" (Алексей Кучер); УДАР (Георгий Лаговский); Партия Шария (Никита Роженко); Партия пенсионеров Украины (Николай Кукурика); "Акцент" (Сергей Густилин); "Оппозиционная платформа – За життя" (Александр Фельдман); "Свобода" (Юрий Нехода); "Перемога Пальчевского" (Сергей Кушнарев); "Демократична сокира" (Никита Соловьев). Как сообщали Українськi Новини, 46,1% респондентов, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", среди жителей Харькова и области на выборах мэра проголосовали бы за мэра Геннадия Кернеса от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 29,5% - за депутата Верховной Рады Александра Фельдмана от "Оппозиционной платформы – За життя". Также 22 сентября Харьковский терризбироком получил первую заявку на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.