В Харькове 16 партий будут бороться за места в горсовете

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 16 партий на выборы городского совета, а также 15 кандидатов в мэры Харькова. Об этом говорится в постановлениях №№ 15-31, передают Українськi Новини.

"Больше никого не регистрировали. 25 сентября мы приняли 16 партий", - сообщил теризбирком.

Так, на выборы в Харьковский горсовет зарегистрированы партии:

"Наш край" (список партии возглавляет Владимир Семиноженко);

"Голос" (Александра Нарыжная);

"Блок Юлии Светличной "Вместе" (Светличная);

"Блок Кернеса - Успешный Харьков" (Геннадий Кернес);

"За майбутнє" (Андрей Винаков);

"Всеукраинское объединение "Батьківщина" (Игорь Приходько);

"Европейская солидарность" (Олег Абрамичев);

"Слуга народа" (Алексей Кучер);

УДАР (Георгий Лаговский);

Партия Шария (Никита Роженко);

Партия пенсионеров Украины (Николай Кукурика);

"Акцент" (Сергей Густилин);

"Оппозиционная платформа – За життя" (Александр Фельдман);

"Свобода" (Юрий Нехода);

"Перемога Пальчевского" (Сергей Кушнарев);

"Демократична сокира" (Никита Соловьев).

Как сообщали Українськi Новини, 46,1% респондентов, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", среди жителей Харькова и области на выборах мэра проголосовали бы за мэра Геннадия Кернеса от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 29,5% - за депутата Верховной Рады Александра Фельдмана от "Оппозиционной платформы – За життя".

Также 22 сентября Харьковский терризбироком получил первую заявку на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.

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