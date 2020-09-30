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30 сентября 2020, среда, 20:23 286
Выборы 2020-09-30T20:30:01+03:00
Українські Новини
В Харькове 16 партий будут бороться за места в горсовете

В Харькове 16 партий будут бороться за места в горсовете

Елена Новикова
Харьков, Свобода, Батьківщина, Голос, УДАР, Геннадий Кернес, Наш край, Слуга народа, Местные выборы, Евросолидарность, Партия Шария, ОПЗЖ, Местные выборы-2020, ЗА Майбутнє, Блок Кернеса
Выборы. Фото: prm.ua
Выборы. Фото: prm.ua

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 16 партий на выборы городского совета, а также 15 кандидатов в мэры Харькова. Об этом говорится в постановлениях №№ 15-31, передают Українськi Новини.

"Больше никого не регистрировали. 25 сентября мы приняли 16 партий", - сообщил теризбирком.

Так, на выборы в Харьковский горсовет зарегистрированы партии:

  • "Наш край" (список партии возглавляет Владимир Семиноженко);
  • "Голос" (Александра Нарыжная);
  • "Блок Юлии Светличной "Вместе" (Светличная);
  • "Блок Кернеса - Успешный Харьков" (Геннадий Кернес);
  • "За майбутнє" (Андрей Винаков);
  • "Всеукраинское объединение "Батьківщина" (Игорь Приходько);
  • "Европейская солидарность" (Олег Абрамичев);
  • "Слуга народа" (Алексей Кучер);
  • УДАР (Георгий Лаговский);
  • Партия Шария (Никита Роженко);
  • Партия пенсионеров Украины (Николай Кукурика);
  • "Акцент" (Сергей Густилин);
  • "Оппозиционная платформа – За життя" (Александр Фельдман);
  • "Свобода" (Юрий Нехода);
  • "Перемога Пальчевского" (Сергей Кушнарев);
  • "Демократична сокира" (Никита Соловьев).

Как сообщали Українськi Новини, 46,1% респондентов, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа",  среди жителей Харькова и области на выборах мэра проголосовали бы за мэра Геннадия Кернеса от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 29,5% - за депутата Верховной Рады Александра Фельдмана от "Оппозиционной платформы – За життя".

Также 22 сентября Харьковский терризбироком получил первую заявку на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.

Больше новостей о: Харьков Свобода Батьківщина Голос УДАР Геннадий Кернес Наш край Слуга народа Местные выборы Евросолидарность Партия Шария ОПЗЖ Местные выборы-2020 ЗА Майбутнє Блок Кернеса

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