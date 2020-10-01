За кресло мэра Днипра буду бороться 17 кандидатов. Кто они

Днипровская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов на должность мэра Днипра на местных выборах. Об этом Українським Новинам сообщил глава теризбиркома Александр Саленко. "Зарегистрировано 17 кандидатов", - сказал он. По его словам, отказов в регистрации нет. Среди тех, кого зарегистрировали: от политической партии "Пропозиція" - действующий мэр Борис Филатов. партию "Гражданская сила" будет представлять предприниматель Загид Краснов. партию "Европейская солидарность" - экс-депутат Рады и волонтер Татьяна Рычкова. от партии "Батькивщина" за должность мэра Днепра будет бороться заместитель председателя Днепропетровского областного совета Мгер Куюмчян. от партии "Слуга народа" — главный врач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко. от партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" — экс-председатель Днепропетровской обладминистрации Александр Вилкул. политическая партия "Дело" выдвинула кандидатом на главное кресло Днепра предпринимателя Павла Атаманчука. партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" — руководителя Днепровской городской организации "ОПЗЖ" Сергея Никитина. партия "Голос" — руководителя Днепропетровской областной организации партии Виталия Жеганского, партия "Свобода" — предпринимателя Олега Василенко. Партию "Демальянса" на выборах будет представлять активист Артем Романюков. партию "Команда Днепра" — Дмитрий Семеренко. "Партию зеленых Украины" — экоактивистка Татьяна Лампика. партию "Национальный корпус" - врач Игорь Майденко. Также кандидатами на должность мэра зарегистрированы три беспартийных самовыдвиженца. Двое из них - Елена Сергеева и Михаил Королев - предприниматели, третий Евгений Богиня - безработный. Как сообщали Українськi Новини, местные выборы назначены на 25 октября, кампания по выборам стартовала 5 сентября. Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, а также на должность сельского, поселкового и городского председателя осуществляется с 15 по 24 сентября включительно, в течение 5 дней теризбирком должен зарегистрировать кандидата или отказать в регистрации. Тем временем, на выборы мэра Харькова зарегистрировали 15 кандидатов. А за кресло мэра столицы собираются бороться 20 кандидатов.