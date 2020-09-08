Зеленский отрицает нехватку средств в фонде борьбы с коронавирусом

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Житомирскую область, передают Українськi Новини.

"С деньгами проблем нет", - сказал глава государства.

Зеленский акцентировал внимание на росте количества инфицированных коронавирусом и быстром заполнении больниц больными, которые нуждаются в госпитализации.

"Есть большие проблемы с количеством коек, имею в виду быстрое заполнение коек... Но все же верю, что это не будет в таком объеме, как было, например, в большинстве стран Европы... Мы готовим много больниц из-за увеличения количества больных - тех, которых уже доставляют в больницу. Увеличиваются, переоборудуются больницы. С техническими средствами, кислородом, ИВЛ - там вопросов нет. Не хочу говорить, что на всех достаточно, но, по крайней мере, мы готовы", - отметил Президент.

По словам главы государства, для наполнения COVID-фонда средства перенаправлялись из многих других бюджетных программ.

Это делалось для того, чтобы иметь ресурс для борьбы с эпидемией, масштабы которой в начале было сложно спрогнозировать.

Согласно сообщению, правительство не исключало, что впоследствии часть этих средств будет направляться на другие бюджетные программы.

В частности, речь идет об инфраструктурных проектах.

"Много денег потрачено на дороги, которые идут к опорным больницам, приемным отделениям или школам, и это надо делать. В любом случае, это все связано", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что потребность в финансировании для борьбы с пандемией существует, но она контролируема.

"Самое главное, на что мы потратили, - мы ежемесячно с самого начала тратим миллиарды из COVID-фонда на поддержку людей: пенсионеров, людей, которые не получают зарплату. Государственные предприятия в период эпидемии COVID-19 также получают заработную плату, шахтеры получают заработную плату, когда сейчас почти все остановлено в мире", - добавил глава государства.

Ранее Українськi Новини писали, как Кабмин распределил 66 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19.

Ранее Госуправлению делами выделили 41,2 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом на подготовку больниц

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