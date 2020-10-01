подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
1.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Николаевской области и города Николаева"

01 октября 2020, четверг, 09:32 414
Происшествия 2020-10-01T09:39:03+03:00
Українські Новини
Непогода оставила без света почти полсотни населенных пунктов в Киевской области

Непогода оставила без света почти полсотни населенных пунктов в Киевской области

Кира Молчанова
Киевская область, Непогода, Отключение электричества, Отключение света
Электричество. Фото: pixabay
Электричество. Фото: pixabay

В Киевской области 43 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, которые продолжает свирепствовать в области. Бригады облэнерго уже работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщает пресс служба ДСНС Украины.

Так, в ночь на 1 октября сработали системы защиты линий электропередач из-за сильного дождя и порывов ветра. 43 населенных пункта в Киевской области оказались без света.

Всего в Украине без света остались 162 населенных пункта в 9 областях.

Кроме того, украинские спасатели напомнили, что в Киеве и области сегодня снова будет дождливо. Температура ночью 11-13 °, днем ​​16-18 °. Сила ветра 7-12 метров в секунду.

Как сообщали Українські Новини, 4 человека погибли, 10 госпитализированы, 120 эвакуированы из-за пожара в Луганской области. Из-за порывов ветра пламя быстро распространяется.

Ранее пожары в Луганской области возникли возле 10 населенных пунктов, часть из которых начали эвакуировать еще вчера.

Прокуратура открыла уголовное производство из-за массовых пожаров в Луганской области.

Больше новостей о: Киевская область Непогода Отключение электричества Отключение света

Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет - 4069 новых случая за сутки
Новые тарифы на коммуналку, выборы и первый снег: что ждет украинцев в октябре
Новости
Непогода оставила без света почти полсотни населенных пунктов в Киевской области 09:32
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет - 4069 новых случая за сутки 09:28
Суд арестовал недвижимость, картины, антиквариат и счета президента МАУ Дыхне, — источник 09:20
В сентябре НБУ больше продавал валюты, чем покупал 09:17
Пробки в Киеве: куда автомобилистам не стоит ехать 1 октября утром 09:14 Карта
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Курс доллара упал. Почем продают валюту в обменниках во вторник 10:23
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
больше новостей
Когда украинцы будут отдыхать: перенос рабочих дней в 2021 году
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok