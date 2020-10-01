Непогода оставила без света почти полсотни населенных пунктов в Киевской области

В Киевской области 43 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, которые продолжает свирепствовать в области. Бригады облэнерго уже работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщает пресс служба ДСНС Украины.

Так, в ночь на 1 октября сработали системы защиты линий электропередач из-за сильного дождя и порывов ветра. 43 населенных пункта в Киевской области оказались без света.

Всего в Украине без света остались 162 населенных пункта в 9 областях.

Кроме того, украинские спасатели напомнили, что в Киеве и области сегодня снова будет дождливо. Температура ночью 11-13 °, днем ​​16-18 °. Сила ветра 7-12 метров в секунду.

Как сообщали Українські Новини, 4 человека погибли, 10 госпитализированы, 120 эвакуированы из-за пожара в Луганской области. Из-за порывов ветра пламя быстро распространяется.

Ранее пожары в Луганской области возникли возле 10 населенных пунктов, часть из которых начали эвакуировать еще вчера.

Прокуратура открыла уголовное производство из-за массовых пожаров в Луганской области.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости