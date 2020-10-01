подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
1.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Николаевской области и города Николаева"

01 октября 2020, четверг, 08:59 824
Общество 2020-10-01T09:45:02+03:00
Українські Новини
Дожди с сильными порывами ветра. Синоптики предупредили об опасной погоде в начале октября

Дожди с сильными порывами ветра. Синоптики предупредили об опасной погоде в начале октября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Сегодня, 1 октября, часть Украины накроют дожди, а также штормовые порывы ветра. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что 1 октября в Карпатах и Прикарпатье ожидаются сильные дожди II уровня опасности.

"1 октября в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что  1-2 октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 

Кроме того, 1 октября в восточных, большинстве районов Днепропетровской, Одесской, Николаевской областей и в Крыму сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, 1 октября в Киеве облачно, дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов. На западе Украины облачно, дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов. В Карпатах сильный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.

Также синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах

Зе выгнал Фокина, списки кандидатов в мэры, второй...
Когда в Украину придут морозы и пойдет снег: прогн...
Зонты и дождевики прятать рано: синоптик дала прог...
Октябрь начнется с дождей, гроз и сильного ветра. ...
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет - 4069 новых случая за сутки
Новые тарифы на коммуналку, выборы и первый снег: что ждет украинцев в октябре
Новости
Расследованием причин массовых пожаров на Луганщине занялась прокуратура 09:48
Остаток средств в госказне сократился более чем в 2 раза 09:47
Непогода оставила без света почти полсотни населенных пунктов в Киевской области 09:32
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет - 4069 новых случая за сутки 09:28
Суд арестовал недвижимость, картины, антиквариат и счета президента МАУ Дыхне, — источник 09:20
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Курс доллара упал. Почем продают валюту в обменниках во вторник 10:23
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
больше новостей
Когда украинцы будут отдыхать: перенос рабочих дней в 2021 году
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok