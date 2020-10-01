Дожди с сильными порывами ветра. Синоптики предупредили об опасной погоде в начале октября

Сегодня, 1 октября, часть Украины накроют дожди, а также штормовые порывы ветра. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что 1 октября в Карпатах и Прикарпатье ожидаются сильные дожди II уровня опасности.

"1 октября в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 1-2 октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 1 октября в восточных, большинстве районов Днепропетровской, Одесской, Николаевской областей и в Крыму сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, 1 октября в Киеве облачно, дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов. На западе Украины облачно, дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов. В Карпатах сильный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.

Также синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости