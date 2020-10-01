Пробки в Киеве: куда автомобилистам не стоит ехать 1 октября утром

В то время как дорожники ограничили движение автомобилей на Южном мосту, в четверг, 1 октября, Киев традиционное сковали пробки. Українські Новини рассказывает и показывает, движение по каким дорогам лучше избежать этим утром. Согласно данным сервиса Google Maps, крупная пробка образовалась на проспекте Победы в Святошинском районе столицы. Движение в этом месте затруднено как до развязки у сквера имени Василия Стуса, так и за ним. Кроме того, трудности с движением возникли на проспекте Академика Паладина вблизи станции метро "Академгородок". Пробки в Святошинском районе Киева. Фото: Google Maps Не менее сложная ситуация возникла и на Набережном шоссе. Пробки здесь образовались на участке между Гаванским и пешеходным мостами через Днепр. Движение затруднено в оба направления. Ситуация с движением транспорта в Киеве. Фото: Google Maps Традиционно движение замедленно в районе моста Патона. Пробки образовались на самом путепроводе, а также на находящемся рядом переезде между бульваром Дружбы Народов и Набережным шоссе. Согласно данным сервиса, несколько лучшая ситуация наблюдается на соседнем Дарницком мосту. Пробки парализовали некоторые улицы в Печерском районе. Фото: Google Maps В центре Киева тоже не все так гладко. Крайне медленно автомобили двигаются по бульвару Леси Украины в районе Дворца Спорта Украины. Также напряженная ситуация наблюдается в районе Бессарабского рынка, где пробки образовались между Бессарабской площадью и бульваром Тараса Шевченко. Проблемы с движением в центре Киева. Фото: Google Maps Проблемы с движение транспорта возникли на Петровке, где пробки парализовали проспект Степана Бандеры, улицу Богатырскую и находящиеся рядом дороги. Кроме того, сейчас крайне сложное движение образовалось на дорожной развязке между проспектом Степана Бандеры, а также улицами Сталинградской и Набережно-Рыбальской. Пробки также образовались в Петровке. Фото: Google Maps Как сообщали Українські Новини, в Киеве на месяц ограничили движение транспорта по улице Борщаговской, где затеяли капитальный ремонт полотна. Напомним, что на 5 октября запланировано завершение ремонтных работ по улице Бальзака.