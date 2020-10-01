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Транспорт 2020-10-01T09:45:02+03:00
Українські Новини
Пробки в Киеве: куда автомобилистам не стоит ехать 1 октября утром

Пробки в Киеве: куда автомобилистам не стоит ехать 1 октября утром

Константин Долгий
Киев, Автомобильное движение, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Автомобили. Фото: pixabay
Автомобили. Фото: pixabay

В то время как дорожники ограничили движение автомобилей на Южном мосту, в четверг, 1 октября, Киев традиционное сковали пробки. Українські Новини рассказывает и показывает, движение по каким дорогам лучше избежать этим утром.

Согласно данным сервиса Google Maps, крупная пробка образовалась на проспекте Победы в Святошинском районе столицы. Движение в этом месте затруднено как до развязки у сквера имени Василия Стуса, так и за ним.

Кроме того, трудности с движением возникли на проспекте Академика Паладина вблизи станции метро "Академгородок".

Пробки в Святошинском районе Киева. Фото: Google MapsПробки в Святошинском районе Киева. Фото: Google Maps

Не менее сложная ситуация возникла и на Набережном шоссе. Пробки здесь образовались на участке между Гаванским и пешеходным мостами через Днепр. Движение затруднено в оба направления.

Ситуация с движением транспорта в Киеве. Фото: Google MapsСитуация с движением транспорта в Киеве. Фото: Google Maps

Традиционно движение замедленно в районе моста Патона. Пробки образовались на самом путепроводе, а также на находящемся рядом переезде между бульваром Дружбы Народов и Набережным шоссе.

Согласно данным сервиса, несколько лучшая ситуация наблюдается на соседнем Дарницком мосту.

Пробки парализовали некоторые улицы в Печерском районе. Фото: Google MapsПробки парализовали некоторые улицы в Печерском районе. Фото: Google Maps

В центре Киева тоже не все так гладко. Крайне медленно автомобили двигаются по бульвару Леси Украины в районе Дворца Спорта Украины.

Также напряженная ситуация наблюдается в районе Бессарабского рынка, где пробки образовались между Бессарабской площадью и бульваром Тараса Шевченко.

Проблемы с движением в центре Киева. Фото: Google MapsПроблемы с движением в центре Киева. Фото: Google Maps

Проблемы с движение транспорта возникли на Петровке, где пробки парализовали проспект Степана Бандеры, улицу Богатырскую и находящиеся рядом дороги.

Кроме того, сейчас крайне сложное движение образовалось на дорожной развязке между проспектом Степана Бандеры, а также улицами Сталинградской и Набережно-Рыбальской.

Пробки также образовались в Петровке. Фото: Google MapsПробки также образовались в Петровке. Фото: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на месяц ограничили движение транспорта по улице Борщаговской, где затеяли капитальный ремонт полотна.

Напомним, что на 5 октября запланировано завершение ремонтных работ по улице Бальзака.

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